Kleines Team mit großen Ambitionen

Zwei von fünf Disziplinen sind abgehakt, und fünf Medaillen hat das kleine Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) bereits gewonnen. Vor allem Anna-Lena Forster und Anna Schaffelhuber in der sitzenden sowie Andrea Rothfuss in der stehenden Klasse präsentieren sich bei dieser WM wieder einmal in Topform.