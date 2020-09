Unser aus:blick in die Woche

von Kamran Safiarian

Am Montag trifft sich der belarussische Machthaber Lukaschenko mit Russlands Präsident Putin. Am Dienstag feiert der Zentralrat der Juden 70-jähriges Bestehen. Ursula von der Leyen spricht am Mittwoch über die Lage der EU, Freitag beginnt die Bundesliga.