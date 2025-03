Das Werbejahr 2020

Positive Schlussbilanz trotz Corona-Krise

Zwei Monate Boom, plötzlich Stillstand und allmählich wieder vorsichtige Erholung: Selten war ein Werbejahr so turbulent und chaotisch wie 2020. Doch zusammengefasst blickt die ZDF Werbefernsehen GmbH auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Denn die Werbeeinnahmen im Fernsehen sind nur leicht gesunken. Der Abwärtstrend der linearen Fernsehnutzung wurde abgemildert. Das ZDF erzielte 254,6 Millionen Euro an Werbeerlösen. Kurzum: Die Werbezeiten waren nahezu ausverkauft.

Allgemeine marktwirtschaftliche Situation

Wettbewerb im Medienmarkt: Gewinner und Verlierer (in) der Krise

Der deutsche Werbemarkt ist 2020 um 4,4 Prozent im Vorjahresvergleich gesunken. Die Bruttowerbeausgaben beliefen sich im Gesamtjahr auf 34,3 Milliarden Euro. Pandemiebedingt mussten dabei fast alle Mediengattungen Einbußen hinnehmen. Einige Gattungen traf es besonders schwer: Kino verlor 75 Prozent des Vorjahresumsatzes, die Printmedien rund zehn Prozent und Hörfunk und Außenwerbung vier beziehungsweise sieben Prozent ihres Umsatzes. Im Vergleich kam TV mit einem Verlust von knapp zwei Prozent glimpflich durch die Krise und blieb damit das Leitmedium in Deutschland. Nahezu die Hälfte der gesamten Werbegelder wurden mit 16,0 Milliarden Euro Bruttowerbeumsatz in TV-Werbung investiert. Nur Internet konnte einen Mehrumsatz von 4,9 Prozent erzielen. Dabei werden die Umsätze der großen internationalen Plattformen Google, Amazon, Facebook und Apple nicht erfasst, da die Plattformbetreiber weder ihre Umsätze noch ihre Kunden melden. Medienberichten zufolge wurden 2020 höhere Umsatzgewinne durch Werbung im Internet vermutet. Grundsätzlich gibt der Bruttowerbemarkt allerdings nur den nominalen Wert für die Werbeleistung wieder. Es werden keine Werte für Rabatte, Freispots/-schaltungen oder sonstige Kompensationen und Vergünstigungen abgezogen. Die tatsächlichen monetären Geldflüsse zwischen den Marktpartnern werden durch die Netto-Werte dargestellt.

Und was bedeutet diese Entwicklung für die einzelnen werbenden Branchen? Der Lebensmitteleinzelhandel blieb auch im Kalenderjahr 2020 mit 2,46 Milliarden Euro die Branche mit den meisten Werbeausgaben. Im Vorjahresvergleich wurde jedoch 4,9 Prozent weniger in Werbung investiert. An zweiter und dritter Stelle folgten die Arzneimittel- mit plus 6,6 Prozent und die PKW-Branche, die aber 15,6 Prozent weniger in Werbung investiert hat als im Vorjahr. Das größte Wachstum verzeichneten mit 65,3 Prozent die Körperschaften. Die Corona-Kampagnen des Bundes waren hier maßgeblich. Weitere Top-10-Branchen mit steigenden Werbeausgaben waren der Handel mit 3,6 Prozent, Lotterien mit 6,9 Prozent und Versicherungen mit 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Sinkende Werbeausgaben wurden bei Online-Dienstleistungen (-23,6 Prozent), bei Möbel- und Einrichtungen (-5,9 Prozent) sowie bei Süßwaren (-6,9 Prozent) verzeichnet. [2]

Wettbewerb im TV-Werbemarkt – ein Auf und Ab der Gefühle und Statistiken

Auf der Netto-Ebene dürften beide Sendergruppen hohe Verluste generiert haben. In den Berichten zum 1. bis 3. Quartal der börsennotierten Unternehmen wiesen sie jeweils einen zweistelligen Umsatzrückgang in den relevanten Bereichen aus. Der Unterschied zwischen Brutto und Netto zeigt einmal mehr, wie aggressiv die Vermarkter im Markt um die Werbegelder kämpfen. Dies gilt auch für die ARD. Marktinsidern zur Folge wurden 2020 hohe Rabatte gewährt, um Kunden die letzten freien Werbezeiten im Dezember schmackhaft zu machen. Das ZDF hat die Krise dagegen besser überstanden als manch anderes Medium. Mit nur einem halben Prozent Minus auf Nettobasis und nahezu ausverkauften Werbezeiten konnte das ZDF Werbefernsehen das Werbejahr 2020 abschließen.

Die ZDF Werbefernsehen GmbH

„The New Normal“ – die Renaissance des ZDF Werbefernsehens

Lockdown, Absagen von Sporthighlights und die große Unsicherheit der Werbekunden: Unter den außergewöhnlichen Bedingungen der Pandemie verlief das Jahr 2020 für die ZDF Werbefernsehen GmbH dennoch sehr erfolgreich. Die im Frühjahr entstandenen Defizite konnten im weiteren Jahresverlauf nicht nur größtenteils wieder aufgefangen, sondern sogar auf ein Minimum reduziert werden. Gegenüber dem herausragenden Jahr 2019 – mit den höchsten Einnahmen eines Nichtsportjahres der letzten zehn Jahre – wurde 2020 nur ein halbes Prozent Minus erwirtschaftet, die Umsätze lagen aber über denen des letzten Nichtsportjahres 2017.



Fundament der positiven Umsatzentwicklung bleibt die hohe Qualität des Standardwerberahmenprogramms im ZDF. Das gesteigerte Informations- und Unterhaltungsbedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer führte zudem zu einer positiven Reichweitenentwicklung im TV insgesamt und insbesondere im ZDF. Davon profitierten auch die Reichweiten in den ZDF-Werbeinseln zwischen 17.00 und 20.00 Uhr. In einzelnen Monaten konnten hier Zuwächse bis zu 24 Prozent generiert werden. Soll heißen: In einem Markt, der seit Jahren zunehmend mit sinkenden Zuschauerzahlen zu kämpfen hat, kann diese Entwicklung mehr als positiv gedeutet werden.



Fest steht: Erfolgreiche Kampagnen von Webekunden brauchen Zuschauerreichweite. Das ZDF bietet diese seit Jahrzehnten kontinuierlich und sicher planbar an. Auch unter Corona-Bedingungen wurde die bestehende Kommunikationsoffensive "Die neue Primetime" konsequent weitergeführt. Diese Offensive zusammen mit der Fokussierung auf Konsumzielgruppen - statt der marktüblichen, soziodemografischen Betrachtung auf die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - trugen maßgeblich zum Erfolg bei.



Die Folgen der Pandemie machen sich auch in der täglichen Arbeit der ZDF Werbefernsehen GmbH bemerkbar. Bestehende Prozesse – besonders die mit Veranstaltungscharakter – haben sich grundlegend geändert. Veränderungen, mit viel Potenzial und neuen Chancen. Denn persönliche Termine fanden kaum statt. Die für den Herbst geplante Programmpräsentation in den vier Agenturstädten Deutschlands musste ebenso abgesagt werden. Stattdessen führte der Vertrieb vermehrt Online-Videokonferenzen durch. Durch diese Umstellung wurden Termine möglich, die bisher von Kunden abgelehnt wurden und neue Kundengruppen konnten erschlossen werden.