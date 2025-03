Programmchronik ZDFneo

Jurassic Park

USA 1993

Regie: Steven Spielberg

1.1.2020



Vergessene Welt: Jurassic Park

USA 1997

Regie: Steven Spielberg

1.1.2020



Der weiße Hai

USA 1975

Regie: Steven Spielberg

1.1.2020



Vanilla Sky

USA 2001

Regie: Cameron Crowe

4.1.2020



Fight Club

USA 1999

Regie: David Fincher

4.1.2020



American Psycho

USA 2000

Regie: Mary Harron

11.1.2020



Dawn of the Dead

USA 2004

Regie: Zack Snyder

22.1.2020



Ring

USA 2002

Regie: Gore Verbinski

29.1.2020



Hudson Hawk – Der Meisterdieb

USA 1991

Regie: Michael Dryhurst

4.3.2020



U-Turn – Kein Weg zurück

FRA 1997

Regie: Oliver Stone

21.3.2020



After the Sunset

USA 2004

Regie: Brett Ratner

28.3.2020



Hollow Man – Unsichtbare Gefahr

USA 2000

Regie: Paul Verhoeven

8.4.2020



Fast & Furios Five

USA 2011

Regie: Justin Lin

9.4.2020



Mord im Orient-Express

GB 1974

Regie: Sidney Lumet

10.4.2020



Tod auf dem Nil

GB 1977

Regie: John Guillermin

10.4.2020



Das Böse unter der Sonne

GB 1981

Regie: Guy Hamilton

10.4.2020



Mord im Spiegel

GB 1981

Regie: Guy Hamilton

10.4.2020



Edgar Wallace: Die Tür mit den 7 Schlössern

D 1962

Regie: Alfred Vohrer

10.4.2020



Virtuosity

USA 1995

Regie: Brett Leonard

11.4.2020



Edgar Wallace: Der grüne Bogenschütze

D 1961

Regie: Jürgen Roland

12.4.2020



Edgar Wallace: Der Frosch mit der Maske

D 1959

Regie: Harald Reinl

12.4.2020



Edgar Wallace: Die toten Augen von London

D 1961

Regie: Alfred Vohrer

12.4.2020



Die Geisha

USA 2005

Regie: Rob Marshall

12.4.2020



Edgar Wallace: Der Hexer

D 1964

Regie: Alfred Vohrer

13.4.2020



Edgar Wallace: Neues vom Hexer

D 1965

Regie: Alfred Vohrer

13.4.2020



Edgar Wallace: Das indische Tuch

D 1963

Regie: Alfred Vohrer

13.4.2020



Edgar Wallace: Der Zinker

USA 1963

Regie: Alfred Vohrer

13.4.2020



Presidio

USA 1988

Regie: Peter Hyams

22.4.2020



Die Pyramide des Sonnengottes

D 1965

Regie: Robert Siodmak

29.4.2020



Der Schatz der Azteken

D 1965

Regie: Robert Siodmak

29.4.2020



Star Trek

USA 2009

Regie: J.J. Abrams

30.4.2020



Der Schut

BRD 1964

Regie: Robert Siodmak

30.4.2020



Durchs wilde Kurdistan

BRD 1965

Regie: Franz Josef Gottlieb

30.4.2020



Old Shatterhand

D 1964

Regie: Hugo Fregonese

1.5.2020



Winnetou und Old Shatterhand im Tal der Toten

D 1968

Regie: Harald Reinl

1.5.2020



American Pie 2

USA 2001

Regie: James B. Rogers

1.5.2020



Star Trek: Into Darkness

USA 2013

Regie: J.J. Abrams

7.5.2020



Nur 48 Stunden

USA 1982

Regie: Walter Hill

9.5.20



Und wieder 48 Stunden

USA 1990

Regie: Walter Hill

9.5.20



Star Trek: Der Film

USA 1979

Regie: Robert Wise

14.5.2020



Das fliegende Auge

USA 1983

Regie: John Badham

16.05.2020



Zwielicht

USA 1996

Regie: Gregory Hoblit

16.5.20



Desperate Measures - Jede Stunde zählt

USA 1998

Regie: Barbet Schroeder

20.5.2020



Gladiator

USA 2000

Regie: Ridley Scott

21.5.2020



Inspektor Clouseau - Der irre Flic mit dem heißen Blick

USA 1978

Regie: Blake Edwards

21.5.2020



Inspektor Clouseau - Der "beste" Mann bei Interpol

USA 1976

Regie: Blake Edwards

21.5.20



Der rosarote Panther: Ein Schuss im Dunkeln

USA 1965

Regie: Blake Edwards

21.5.20



Star Trek II: Der Zorn des Khan

USA 1982

Regie: Nicholas Meyer

28.5.20



Van Helsing

USA 2004

Regie: Stephen Sommers

30.5.2020



Die 1000 Augen des Dr. Mabuse

BRD 1960

Regie: Fritz Lang

30.5.2020



Im Stahlnetz des Dr. Mabuse

BRD 1961

Regie: Harald Reinl

30.5.20



Der Appartement Schreck

USA 2005

Regie: Danny DeVito

31.5.2020



Das Testament des Dr. Mabuse

BRD 1962

Regie: Werner Klingler

1.6.20



Die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse

BRD 1962

Regie: Harald Reinl

1.6.20



Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock

USA 1984

Regie: Leonard Nimoy

4.6.20



Weiblich, ledig, jung sucht...

USA 1992

Regie: Barbet Schroeder

6.6.20



Double Team

USA 1997

Regie: Tsui Hark

13.6.2020



Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart

USA 1986

Regie: Leonard Nimoy

18.6.2020



Star Trek V: Am Rande des Universums

USA 1989

Regie: William Shatner

18.6.2020



Star Trek: Das unentdeckte Land

USA 1991

Regie: Nicholas Meyer

25.6.2020



Star Trek: Treffen der Generationen

USA 1994

Regie: David Carson

25.6.2020



Auf die harte Tour

USA 1991

Regie: John Badham

27.6.2020



Star Trek: Der erste Kontakt

USA 1996

Regie: Jonathan Frakes

2.7.2020



Star Trek: Der Aufstand

USA 1998

Regie: Jonathan Frakes

2.7.2020



Das Netz

USA 1995

Regie: Irwin Winkler

4.7.2020



2012

USA 2009

Regie: Roland Emmerich

11.7.2020



Flatliners - Heute ist ein schöner Tag zum Sterben

USA 1990

Regie: Joel Schumacher

22.7.2020



Hide and Seek - Du kannst dich nicht verstecken

USA 2005

Regie: John Polson

5.8.2020



Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast

USA 1997

Regie: Jim Gillespie

8.8.2020



Ein unmoralisches Angebot

USA 1993

Regie: Adrian Lyne

20.8.2020



Wild Things

USA 1998

Regie: John McNaughton

12.9.2020



Snatch - Schweine und Diamanten

USA 2000

Regie: Guy Ritchie

19.09.2020



Paycheck - Die Abrechnung

USA 2003

Regie: John Woo

10.10.2020



L.A. Confidential

USA 1997

Regie: Curtis Hanson

17.10.2020



Gattaca

USA 1998

Regie: Andrew Nicool

31.10.2020



Das geheime Fenster

USA 2004

Regie: David Koepp

31.10.2020



Nicht schuldig

USA 1996

Regie: Brian Gibson

31.10.2020



Aushilfsgangster

USA 2001

Regie: Brett Ratner

7.11.2020



The Thing

USA 2011

Regie: Matthijs van Heijningen

14.11.2020



Tage des Donners

USA 1990

Regie: Tony Scott

21.11.2020



Kiss of Death

USA 1995

Regie: Barbet Schroeder

25.11.2020



Into the Blue

USA 2005

Regie: John Stockwell

28.11.2020



Gambit - Der Masterplan

USA 2012

Regie: Michael Hoffman

28.11.2020



Keine halben Sachen

USA 2000

Regie: Jonathan Lynn

28.11.2020



The Impossible - Überleben ist alles

ESP 2012

Regie: Juan Antonio Bayona

29.11.2020



Mr. Brooks - Der Mörder in dir

USA 2007

Regie: Bruce A. Evans

29.11.2020



Haywire - Ein mörderischer Auftrag

USA 2011

Regie: Steven Soderbergh

5.12.2020



Bound – Gefesselt

USA 1996

Regie: Andy Wachowski, Larry Wachowski

5.12.2020



Im Tal von Elah

USA 2007

Regie: Paul Haggis

5.12.2020



Emil und die Detektive

D 2000

Regie: Franziska Buch

6.12.2020



Pünktchen und Anton

D 1999

Regie: Caroline Link

6.12.2020



Das fliegende Klassenzimmer

D 2003

Regie: Tomy Wigand

6.12.2020



Charlie & Louise - Das doppelte Lottchen

D 1993

Regie: Joseph Vilsmaier

6.12.2020



Schule

D 2000

Regie: Marco Petry

6.12.2020



Go Trabi go

D 1990

Regie: Peter Timm

6.12.2020



Go Trabi Go 2 - Das war der wilde Osten

D 1992

Regie: Wolfgang Büld, Reinhard Klooss

6.12.2020



Edgar Wallace: Das Geheimnis der gelben Narzissen

D 1961

Regie: Ákos von Ráthonyi

6.12.2020



Über den Dächern von Nizza

USA 1955

Regie: Alfred Hitchcock

6.12.2020



Scotland Yard jagt Dr. Mabuse

BRD 1963

Regie: Paul May

6.12.2020



Die Todesstrahlen des Dr. Mabuse

BRD 1964

Regie: Hugo Fregonese

6.12.2020



Horsemen

USA 2008

Regie: Jonas Akerlund

12.12.2020



Reine Fellsache

USA 2010

Regie: Roger Kumble

13.12.2020



Congo

USA 1995

Regie: Frank Marshall

13.12.2020



Ein Offizier und Gentleman

USA 1982

Regie: Taylor Hackford

14.12.2020



Last Action Hero

USA 1993

Regie: John McTiernan

15.12.2020



Die wilden Hühner

D 2005

Regie: Vivian Naefe

16.12.2020



Die wilden Hühner und die Liebe

D 2007

Regie: Vivian Naefe

17.12.2020



Besser geht's nicht

USA 1997

Regie: James L. Brooks

17.12.2020



Die wilden Hühner und das Leben

D 2008

Regie: Vivian Naefe

18.12.2020



In einem fernen Land

USA 1992

Regie: Ron Howard

19.12.2020



Diana

GB 2013

Regie: Oliver Hirschbiegel

19.12.2020



Seabiscuit - Mit dem Willen zum Erfolg

USA 2003

Regie: Gary Ross

20.12.2020



American Beauty

USA 1999

Regie: Sam Mendes

20.12.2020



Ein Goldfisch an der Leine

USA 1964

Regie: Howard Hawks

20.12.2020



Robin Hood - Helden in Strumpfhosen

USA 1993

Regie: Mel Brooks

22.12.2020



Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall

USA 1984

Regie: Martin Brest

26.12.2020



Beverly Hills Cop 2

USA 1987

Regie: Tony Scott

26.12.2020



Beverly Hills Cop 3

USA 1994

Regie: John Landis

26.12.2020



Der Prinz aus Zamunda

USA 1988

Regie: John Landis

28.12.2020



Die Thomas Crown Affäre

USA 1999

Regie: John McTiernan

29.12.2020



Vier für ein Ave Maria

ITA 1969

Regie: Giuseppe Colizzi

31.12.2020



Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug

USA 1980

Regie: David Zucker

31.12.2020



Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff

USA 1982

Regie: Ken Finkleman

31.12.2020