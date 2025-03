Programmchronik KiKA

4 ½ Freunde

130 Folgen (Wh.)



Athena

Redaktion: Angelika Fetsch

Buch: Holly Phillips

Regie: Isabelle Sieb

26 Folgen

Neuanfang mit Hindernissen

Die Gruppenarbeit

20.6.2020 *

Fotoshooting mit Konsequenzen

Durchgefallen

23.6.2020 *

Die Präsentation

Wenn man jemanden mag

24.6.2020 *

Bilder von dir

Ein Outfit für Lexy

25.6.2020 *

Mein Freund – dein Freund

Nyelas Date

29.6.2020 *

Ausgeschlossen

Eine gute Freundin

30.6.2020 *

Aus und vorbei?

Neue Herausforderungen

1.7.2020 *

Zufall oder Schicksal?

Nyelas Comeback

2.7.2020 *

Das Wintermärchen

Das perfekte Jackett

6.7.2020 *

Im Falle einer Ablehnung

Die Dinnerparty

7.7.2020 *

Hammer megacoole Lexy

Das Medaillon

8.7.2020 *

Eine Krone für den Ball

Eine Art Märchen

9.7.2020 *

Die Abschlusspräsentationen

Ende gut, alles gut

13.7.2020 *



Belle und Sebastian

130 Folgen (Wh.)



Ben & Hollys kleines Königreich

122 Folgen (Wh.)



Bibi Blocksberg

Redaktion: Carmen Daut

Buch: Matthias von Bornstädt, Klaus P. Weigand

Regie: Aina Järvine, Karsten Killerich, Ulrike Klein

2 Folgen

Ein Schultag voller Sensationen

31.10.2020

Klitzeklein gehext

31.10.2020

2 Folgen (Wh.)



Bibi und Tina

Redaktion: Carmen Daut

Buch: Nelly Sand, Claudia Kock, Klaus P. Weigand

Regie: Aina Järvine, Kasten Killerich, Ulrike Klein

4 Folgen

Der schwarze Diamant

31.10.2020

Das vertauschte Pferd

31.10.2020

Die Biber sind los!

31.10.2020

Rettung für den Wanderzirkus

1.11.2020



Club der magischen Dinge

40 Folgen (Wh.)



Coco, der neugierige Affe

24 Folgen (Wh.)



Dance Academy

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Samantha Strauss

Regie: Jeffrey Walker

4 Folgen

Neue Hoffnung

Stadt der Träume

Das geheime Projekt

Was wirklich zählt

28.11.2020



Das Dschungelbuch

224 Folgen (Wh.)



Das erste Mal … Asien!

8 Folgen (Wh.)



Das erste Mal … Europa!

12 Folgen (Wh.)



Das erste Mal … USA!

9 Folgen (Wh.)



Der kleine Drache Kokosnuss

Redaktion: Ingo Weis

Buch: Richard Brookes, Emma Collins

Regie: Anthony Power

26 Folgen

Der Simulant

Das sprechende Ei

9.5.2020 *

Was ein Zirkus

Ein Stinker zum Anbeißen

10.5.2020*

Die Nervensäge

Eine gute Tat

11.5.2020 *

Yoga für Anfänger

Wo ein Wille ist…!

12.5.2020 *

Ein Bärendienst

Schnappschuss

13.5.2020 *

Der perfekte Bruder

Die Kühe sind los

14.5.2020 *

Viel Lärm um nichts

Der Herr der Käfer

15.5.2020 *

Zoff am Strand

Das Kartoffelwunder

16.5.2020 *

Mini Mos große Chance

Die Drachenprüfung

17.5.2020 *

Falsche Freunde

Ich krieg dich!

18.5.2020 *

Erste Hilfe für Xie Xie

Ohne Hut kein Mut

19.5.2020 *

Der Geburtstag

Der Glücksfisch

20.5.2020 *

Chef will hoch hinaus

Außer Rand und Band

21.5.2020 *

203 Folgen (Wh.)



Der kleine Ritter Trenk

52 Folgen (Wh.)



Die Biene Maja (3D)

232 Folgen (Wh.)



Die langen großen Ferien

10 Folgen (Wh.)



Die Wilden Kerle

63 Folgen (Wh.)



Drache Digby

45 Folgen (Wh.)



Dschermeni

6 Folgen (Wh.)



Ein Fall für TKKG

72 Folgen (Wh.)



Eine lausige Hexe

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Neil Jones, Julie Bower, Claire Miller, Paul Gerstenberger, Scott Payne, Kristie Falkous

Regie: Dirk Campbell, Dermot Boyd, Lindy Heymann

13 Folgen

Die drei Unmöglichkeiten

26.10.2020 *

Die Helfer-Schutzgeist-Aufgabe

Indigos Geburtstag

27.10.2020 *

Der Debatten-Wettstreit

Grüne Hexen

28.10.2020 *

Ungeschminkte Wahrheit

Treffen am Kristallsee

29.10.2020 *

Ediths letztes Rennen

Auf Graustein spukt es

30.10.2020 *

Der Zeitzauber

Der Harmonie-Stein

31.10.2020 *

Verhexter Zauber (1)

Verhexter Zauber (2)

31.10.2020 *

39 Folgen (Wh.)



Ernest & Celestine

25 Folgen (Wh.)



Ernest & Rebecca

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Matthias Müntefering

Regie: Anja Topf

15 Folgen

Die andere Mikrobe

15.1.2020 *

Anhänglich wie eine Klette

Nur die Wahrheit

16.1.2020 *

Allerbeste Freundinnen

Unverhoffte Freundschaft

17.1.2020 *

Eine Freundin für Kenny

Die Ja-Sagerin

20.01.2020 *

Furchtloser Francois

Kraken-Rick

21.1.2020 *

Überraschung mit Hindernissen

Eine Stadt im Tiefschlaf

22.1.2020 *

Der Vertretungslehrer

Die neue Nachbarin

23.1.2020 *

Cousin zu Besuch

Der Tanzwettbewerb

24.1.2020 *

13 Folgen (Wh.)



Find me in Paris

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Jill Girling, Lori Mather, Amy Brown, Spencer Levine

Regie: Matt Bloom, Ronan Burke, Robert Burke

26 Folgen

Ungeplanter Zwischenstopp

Alt gegen Neu

30.11.2020

Partnerlos

Ein vager Verdacht

1.12.2020 *

Überraschende Konkurrenz

Bilder aus alten Zeiten

2.12.2020 *

Streit an allen Ecken

Der magische Kuss

3.12.2020 *

Beste Feindinnen

Das Armband

7.12.2020 *

Plötzlich Schwestern

Der Ball der Zeitreisenden

8.12.2020 *

Der Tschaikowsky-Abend

Eine Abmachung

9.12.2020 *

Unerwartete Zwischenprüfung

Operation Armando

10.12.2020 *

Blick in die Zukunft

Die Talentshow

14.12.2020 *

Nur die Besten

Rettungsmission

15.12.2020 *

Geheimes Video

Training total

16.12.2020 *

Tanzfrei

Der Tag der Tage

17.12.2020 *

Auserwählt

Alles wird gut

21.12.2020 *

104 Folgen (Wh.)



Gut gebrüllt, liebe Monster!

52 Folgen (Wh.)



H2O – Abenteuer Meerjungfrau

44 Folgen (Wh.)



H2O – Plötzlich Meerjungfrau

77 Folgen (Wh.)



Heidi

39 Folgen (Wh.)



Horseland, die Pferderanch

190 Folgen (Wh.)



ICH bin ICH

Redaktion: Susanne Kaupp

Regie: Annelies de Wit, Adrián Kodák, Colette Shakib-Cody, Sara Lužovec, Peter Kleva, Henrik Diekert, Deva Cristina Pincin

6 Folgen

Wybe geht segeln

24.11.2020 *

Helena macht Traubensaft

25.11.2020 *

Sama im Gemüsegarten

26.11.2020 *

Katarina und Lyra erfinden ein Spiel

27.11.2020 *

Sári tanzt Rock’n’Roll

30.11.2020 *

Joelle rettet Schmetterlinge

1.12.2020*



INUI

54 Folgen (Wh.)



JoNaLu

29 Folgen (Wh.)



Käpt’n Flinn und die Dino-Piraten

50 Folgen (Wh.)



Kein Keks für Kobolde

96 Folgen (Wh.)



Kleine lustige Krabbler

50 Folgen (Wh.)



Kleine Prinzessin

80 Folgen (Wh.)



Lassie

150 Folgen (Wh.)



Lauras Stern

40 Folgen (Wh.)



Lieselotte

nach den Büchern von Alexander Steffensmeier

Redaktion: Carmen Daut, Marcus Horn

Buch: Trevor Ricketts, Dieter Riepenhausen, Lisa Clodt, Richie Conroy, Claudia Kaiser, Martin Lickleder, Rachel Murrell, Laura Summers, Steve Middleton, Stefanie Schütz, Toby Chlosta, Jan Bauer, Sarah M. Kempen

Regie: Dieter Riepenhausen, Cherifa Bakhti

52 Folgen

Lieselotte lauert

31.5.2020 *

Lieselotte versteckt sich

1.6.2020 *

Lieselotte sucht

2.6.2020 *

Lieselotte liebt Löwenzahn

3.6.2020 *

Lieselotte trifft den Osterhasen

4.6.2020 *

Lieselotte und die lästigen Krähen

5.6.2020 *

Lieselotte putzt den Hof heraus

6.6.2020 *

Lieselotte und der Bienenschwarm

7.6.2020 *

Lieselotte und das doppelte Schweinchen

8.6.2020 *

Lieselotte zieht ins Zelt

9.6.2020 *

Lieselotte blickt nicht durch

10.6.2020 *

Lieselotte und die verlorene Superkraft

11.6.2020 *

Lieselotte hat Schluckauf

12.6.2020 *

Lieselotte macht Urlaub

13.6.2020 *

Lieselotte feiert Geburtstag

14.6.2020 *

Lieselotte will nicht baden

15.6.2020 *

Lieselotte trickst den Hund aus

16.6.2020 *

Lieselotte und der Wackelzahn

17.6.2020 *

Lieselotte und der Fuchsalarm

18.6.2020 *

Lieselotte als Piratenkuh

19.6.2020 *

Lieselotte und die sieben Luftballons

20.6.2020 *

Lieselotte gibt den Takt an

21.6.2020 *

Lieselotte und das Hosenunglück

22.6.2020 *

Lieselotte und der vertrackte Traktor

23.6.2020 *

Lieselotte übernachtet bei einem Freund

24.6.2020 *

Lieselotte will gewinnen

25.6.2020 *

Lieselotte bleibt wach

26.6.2020 *

Lieselotte sucht einen Schatz

27.6.2020 *

Lieselotte und die Gruselmaschine

28.6.2020 *

Lieselotte hat den Dreh raus

29.6.2020 *

Lieselotte im Krimifieber

30.6.2020 *

Lieselotte wird Hundesitterin

1.7.2020 *

Lieselotte und das traumhafte Geschenk

2.7.2020 *

Lieselotte trifft ins Tor

3.7.2020 *

Lieselotte und die Pony-Post

4.7.2020 *

Lieselotte als Fotografin

5.7.2020 *

Lieselotte als Wachhund

6.7.2020 *

Lieselotte und das gackernde Päckchen

7.7.2020 *

Lieselotte und der grüne Saft

8.7.2020 *

Lieselotte auf Safari

9.7.2020 *

Lieselotte ist krank

10.7.2020 *

Lieselotte und der verschwundene Apfelkuchen

11.7.2020 *

Lieselotte auf Drachenjagd

12.7.2020 *

Lieselotte und der Aushilfs-Bauer

13.7.2020 *

Lieselotte mopst das Obst

14.7.2020 *

Lieselotte bleibt am Ball

15.7.2020 *

Lieselotte hat Langeweile

16.7.2020 *

Lieselotte feiert Halloween

30.10.2020 *

Lieselotte in der Schneefalle

Lieselotte bricht das Eis

23.11.2020 *

Lieselotte und der schönste Weihnachtsbaum

Lieselotte im Schnee

24.11.2020 *

47 Folgen (Wh.)



Livespiel

14 Folgen (Wh.)



Löwenzähnchen

Redaktion: Susanne Kaupp

Buch: Anne Gröger, Anja Flade-Kruse, Christian Eisert

Regie: Markus F. Adrian

9 Folgen

Keks und die Kunstflieger

10.5.2020 *

Keks und die Kraftpakete

11.5.2020 *

Keks und die Tauchmeister

12.5.2020 *

Keks und der Bärenhunger

13.5.2020 *

Keks und der Riesenwuschel

14.5.2020 *

Keks und der wilde Hund

15.5.2020 *

Keks und die Eierdiebe

16.5.2020 *

Keks und die grauen Riesen

17.5.2020 *

Keks und der verlorene Schlüssel

18.5.2020 *

16 Folgen (Wh.)



Löwenzahn

Redaktion: Margrit Lenssen, Jens Ripke, Susanne Kaupp

Buch: Eckehard Weis, Marc Meyer, Kai Rönnau, Ulrich Wagner, Jürgen Michel

Regie: Patrick Schlosser, Hannes Spring, Wolfgang Eißler, Axel Ranisch, Florian Schnell

11 Folgen

Graffiti – Wer sprayt, fliegt!

9.1.2020 *

Lampenfieber – Die starke Band

6.2.2020 *

Schwerkraft – Der galaktische Wunderschuh

8.3.2020 *

Libelle – Das glitzernde Geheimnis

12.4.2020 *

Endlos haltbar – Wenn aus Nachbarn Freunde werden

17.5.2020

Safari – Ab in die Wildnis

6.8.2020

Elefanten – Der falsche Wilderer

13.8.2020

Raubkatzen – Nachts in der Savanne

20.8.2020

Krokodile – Rettung am Wasserloch

27.8.2020

Gruseln – Gänsehaut garantiert

29.11.2020 *

Polizei – Ein Schwein bricht ein

6.12.2020 *

68 Folgen (Wh.)



Mako – Einfach Meerjungfrau

68 Folgen (Wh.)



Malory Towers

Redaktion: Nicole Keeb, Karsten Klüner

Buch: Rachel Flowerday, Julie Dixon, Richie Conroy, Mark Hodkinson, Kate Hewlett

Regie: Bruce McDonald, Rebecca Rycroft

13 Folgen

Der erste Schultag

7.12.2020 *

Aller Anfang ist schwer

8.12.2020 *

Ausgetrickst

9.12.2020 *

Die Ohrfeige

10.12.2020 *

Der große Wettkampf

11.12.2020 *

Das Mitternachtsfest

14.12.2020 *

Tag der offenen Tür

15.12.2020 *

Der Stoß

16.12.2020 *

Der Brief

17.12.2020 *

Das Ballkleid

18.12.2020 *

Die Spinne

21.12.2020 *

Der Geist

22.12.2020 *

Der letzte Schultag

23.12.2020 *



Marcus Level

Redaktion: Tatjana Röber

Buch: David Crozier, Fréderic Lenoir

Regie: Ahmed Guerrouache

4 Folgen

Spiele auf dem Eis

Vipkrads großer Plan (1)

1.10.2020 *

Vipkrads großer Plan (2)

Häuptling gesucht

2.10.2020 *

158 Folgen (Wh.)



Meine Freundin Conni

101 Folgen (Wh.)



Mia and me

135 Folgen (Wh.)



Mister Twister

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Tijs van Marle, Pasja van Dam, Bart Koene, Nena van Driel, Lidewij Martens, Ashar Medina

Regie: Anna van Keimpema, Arielle Webster, Martijn Smits, Bob Wilbers, Diede in´t Veid

24 Folgen

Der Sporttag

3.11.2020 *

Die Park-Safari

4.11.2020 *

Ein geschmackvolles Geschenk

5.11.2020 *

Der Gedächtnis-Trick

6.11.2020 *

In der Urzeit

9.11.2020 *

Plötzlich berühmt

10.11.2020 *

Der Nachbar

11.11.2020 *

Träume

12.11.2020 *

Völlig verdreht

13.11.2020 *

Neu geladen

16.11.2020 *

Vorsicht, zerbrechlich!

17.11.2020 *

Ahnenforschung

18.11.2020 *

Der Umzug

19.11.2020 *

Die verschwundene Katze

20.11.2020 *

Bunte Unterwasserwelt

23.11.2020 *

Ein Herz für die Umwelt

24.11.2020 *

Wilder Westen

25.11.2020 *

Irrwege

26.11.2020 *

Im Blumenladen

27.11.2020 *

Wer bin ich?

30.11.2020 *

Die Goldmünze

1.12.2020 *

Das Fest (1)

2.12.2020 *

Das Fest (2)

3.12.2020 *

Das Fest (3)

4.12.2020 *



Mumintal

Redaktion: Jutta Trauer

Buch: Nigel Davies, Josie Day

Regie: Steve Box, Nigel Davies, Avgousta Zourelidi, Jay Grace, Darren Robbie

26 Folgen

Kleine Mü zieht ein

25.11.2020 *

Die Frühlingsmelodie

26.11.2020 *

Der letzte Drache der Welt

27.11.2020 *

Sturm im Mumintal

28.11.2020 *

So ein Theater

30.11.2020 *

Das Geheimnis der Hatifnatten

1.12.2020 *

Snufkin und der Parkwächter

2.12.2020 *

Der Monsterfisch

3.12.2020 *

Die Nacht der Morra

4.12.2020 *

Muminmamas Hausmädchen

5.12.2020 *

Eine Geistergeschichte

6.12.2020 *

Das unsichtbare Kind

7.12.2020 *

Der Urahne

8.12.2020 *

Wintersport im Mumintal

9.12.2020 *

Der Feuergeist

10.12.2020 *

Muminpapa & Sohn

11.12.2020 *

Kleine Mü zieht aus

12.12.2020 *

Der seltsame Fall der Frau Fillifjonk

13.12.2020 *

Der Zauberhut

14.12.2020 *

Tofslan und Vifslan

15.12.2020 *

Der Königsrubin

16.12.2020 *

Der Abschied

17.12.2020 *

Muminpapas Insel

18.12.2020 *

Das wunderbare Wandbild

19.12.2020 *

Mumintroll und die Seepferdchen

20.12.2020 *

Ein leeres Heim

21.12.2020 *

9 Folgen (Wh.)



Peter Pan – Neue Abenteuer

175 Folgen (Wh.)



Petronella Apfelmus

Redaktion: Marcus Horn, Carmen Daut

Buch: Claudio Winter, Jan Strathmann, Katharina Reschke, John Chambers, Heike Sperling, Katja Grübel, Paul Schwarz, Eckart Fingberg, Barbara Miersch, Sarah M. Kempen

Regie: Emilie Rimetz

26 Folgen

Der Oberhexenbesen

11.10.2020 *

Papa ist geschrumpft

12.10.2020 *

Verwichtelte Freundschaft

13.10.2020 *

Das Überraschungs-Picknick

14.10.2020 *

Der Spielverderber

15.10.2020 *

Selfie mit Heckenschrat

16.10.2020 *

Rettet Amanda!

17.10.2020 *

Vollmondparty

18.10.2020 *

Hatschi

19.10.2020 *

Verhexte Bäckerei

20.10.2020 *

Das Band der Freundschaft

21.10.2020 *

Hexengeburtstag

22.10.2020 *

Aufprall mit Folgen

23.10.2020 *

Was ist nur mit Dornwald los?

24.10.2020 *

Blick in die Zukunft

25.10.2020 *

Hilda in der Falle

26.10.2020 *

Energie aus der Dose

27.10.2020 *

Das blaue Wunder

28.10.2020 *

Die Zauberprüfung

29.10.2020 *

Hexenschnupfen

30.10.2020 *

Fürchten sich Heckenschrate?

31.10.2020 *

Der größte Wichtel der Welt

1.11.2020 *

Das Stinkeparfüm

2.11.2020 *

Der Zaubersauberbesen

3.11.2020 *

Der verlorene Ring

4.11.2020 *

Die Doppelgängerin

5.11.2020 *



Pettersson und Findus

26 Folgen (Wh.)



PETZI

60 Folgen (Wh.)



Piets irre Pleiten

26 Folgen (Wh.)



Pippi Langstrumpf (Animation)

45 Folgen (Wh.)



Ritter Rost

146 Folgen (Wh.)



Robin Hood – Schlitzohr von Sherwood

246 Folgen (Wh.)



Sam Fox: Extreme Adventures

26 Folgen (Wh.)



Sherlock Yack – Der Zoodetektiv

192 Folgen (Wh.)



Siebenstein

52 Folgen (Wh.)



stark!

Redaktion: Jens Ripke, Eva Radlicki

Buch: Phillis Fermer, Maximilian Damm, Maja Ihle, Anne Morgan, Ales Zemlja, Trish O’Connor, Peter Gaitandjiev, Djuro Gavran, Ushio Kageyama, Lígia Resende, Branko Vucic, Xavi Viza, Alasdair R MacLean, Heiko Heltorff, Juliette Planitzer, Julia Meyer

Regie: Phillis Fermer, Maximilian Damm, Maja Ihle, Anne Morgan, Ales Zemlja, Trish O’Connor, Peter Gaitandjiev, Djuro Gavran, Ushio Kageyama, Lígia Resende, Branko Vucic, Xavi Viza, Alasdair R MacLean, Hko Heltorff, Juliette Planitzer, Julia Meyer

16 Folgen

Ada – Foodsaver

19.1.2020 *

Berkay – Turnen statt Fußball

23.2.2020 *

Yannis – Autist und hochbegabt

29.3.2020 *

Michelle – Neu im Internat

5.4.2020 *

Leo – Ich bin ein Junge

24.5.2020 *

Jaka – Immer Vollgas

31.5.2020 *

Joseph – Endlich laufen lernen

7.6.2020 *

Kiril – Traumberuf Sportkommentator

14.6.2020 *

Luana – Mein Fußballteam und ich

21.6.2020 *

Yushi – Flip and fly

28.6.2020 *

Maria – Für ein Meer ohne Müll

5.7.2020 *

Petra – Mein Milchshake-Song

12.7.2020 *

Alexandra – Kickboxen macht mir Mut

19.7.2020 *

Lachlan – Der Gipfelstürmer

26.7.2020 *

Marius – Allein durch die Lüfte

2.8.2020 *

Jakub – Es gibt keinen Planeten B

20.9.2020 *

34 Folgen (Wh.)



Teletubbies

117 Folgen (Wh.)



Wendy

105 Folgen (Wh.)



Wickie und die starken Männer (3D)

233 Folgen (Wh.)



Wir Kinder aus dem Möwenweg

160 Folgen (Wh.)



Wissper

83 Folgen (Wh.)



Wuffel, der Wunderhund

Redaktion: Angelika Fetsch

Buch: Robert Evans, Emma Kennedy, Carol Noble, Steve Turner, Catherine Williams, Tony Cooke, Dave Ingham

Regie: Jack Jameson, Laura Smith, Matt Rene

14 Folgen

Der Bollerwagen

Evis Geburtstagswunsch

2.1.2020 *

Ein Katzensitter für Schorsch

Einladung in die Schule

3.1.2020 *

Spaß im Schnee

Schreibprobleme

6.1.2020 *

Ein Schloss für Prinzessin Penny

Der große Auftritt

7.1.2020 *

Ein Paket für Frau Hobbs

Die Generalprobe

8.1.2020 *

Die verletzte Pfote

Ausgeschlossen und verschwunden

9.1.2020 *

Die erste Hausaufgabe

Die Überraschung

10.1.2020 *

60 Folgen (Wh.)



Zacki und die Zoobande

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Rachel Murrell

Regie: Tanguy de Kermel, Federico Milella

6 Folgen

Der fliegende Pinguin

31.8.2020 *

Der Flamingo-Mond-Tanz

1.9.2020 *

Rettung mit Missverständnis

2.9.2020 *

Zackis kleiner Bruder

3.9.2020 *

Balduin im Tennisfieber

4.9.2020 *

Pinguin-Streiche

5.9.2020 *

Der Gruselfilm

6.9.2020 *

Klein hilft Groß

7.9.2020 *

Schnecken-Besuch

8.9.2020 *

Bahn-Verwandlungen

9.9.2020 *

Wo ist Kurtis Kuschelstein?

10.9.2020 *

Der Lieblingstier-Tag

11.9.2020 *

Brunos Durchhänger

12.9.2020 *

Felsbrocken auf dem Gleis

13.9.2020 *

Wettrennen zum Zoo

14.9.2020 *

Keine Angst vor Dinos

15.9.2020 *

Die Verfolgungsjagd

16.9.2020 *

Nachts im Zoo

17.9.2020 *

Chaos-Kiste

18.9.2020 *

Balduin macht Winterschlaf

19.9.2020 *

Der Spieletag

20.9.2020 *

Anni spielt einen Streich

21.9.2020 *

Freche Möwen

22.9.2020 *

Spinnen im Zoo

23.9.2020 *

Tonis Flugangst

24.9.2020 *

Gammeltag

25.9.2020*

177 Folgen (Wh.)



Zigby, das Zebra

72 Folgen (Wh.)



Zoom – Der weiße Delfin

88 Folgen (Wh.)