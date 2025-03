Programmchronik Hauptprogramm

Internationale Spielfilme und Serien in der Primetime

Redaktion: Andrea Bette, Frank Seyberth



Sully (UT/HD/5.1)

(Sully – USA 2016)

Regie: Clint Eastwood

28.7.2021 (3,37 Mio, 13,0 % MA)



Ein Mops zum Verlieben (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Patrick – GBR, BEL 2018)

Regie: Mandie Fletcher

5.8.2021 (4,06 Mio, 15,9 % MA)



In 80 Tagen um die Welt (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(In 80 Tagen um die Welt – ROM, RSA, DEU, GBR 2021)

Regie: Steve Barron

Teil 1 bis 4

21.12.2021 (3,58 Mio, 13,7 % MA)

Teil 5 & 6

22.12.2021 (2,66 Mio., 13,4 % MA)

Teil 7 & 8

23.12.2021 (2,81 Mio, 13,9 % MA)





Montagskino im ZDF

Redaktion: Doris Schrenner



Die glorreichen Sieben (UT/HD/5.1)

(The Magnificent Seven – USA 2016)

Regie: Antoine Fuqua

4.1.2021 (2,40 Mio, 12,9 % MA)



Dunkirk (UT/HD/5.1)

(Dunkirk – USA, FRA, GBR 2017)

Regie: Christopher Nolan

11.1.2021 (2,48 Mio, 12,3 % MA)



November Man (UT/HD/5.1)

(The November Man– USA 2014)

Regie: Roger Donaldson

18.1.2021 (2,99 Mio, 15,1 % MA)



Sicario (UT/HD/5.1)

(Sicario – USA 2015)

Regie: Denis Villeneuve

25.1.2021 (2,55 Mio, 13,7 % MA)



Bodyguard (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(Bodyguard – GBR 2018)

Regie: John Strickland, Thomas Vincent

Teil 1

1.2.2021 (2,96 Mio, 15,8 % MA)

Teil 2

8.2.2021 (2,71 Mio, 14,7 % MA)

Teil 3

15.2.2021 (2,44 Mio, 13,8 % MA)



Das Tal der toten Mädchen (UT/HD/5.1)

(El Guardián Invisible – ESP, DEU 2017)

Regie: Fernando González Molina

12.4.2021 (2,97 Mio, 15,0 % MA)



Das Tal der vergessenen Kinder (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Legado en los huesos – ESP, DEU 2018)

Regie: Fernando González Molina

19.4.2021 (2,62 Mio, 14,2 % MA)



Das Tal der geheimen Gräber (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Ofrenda a la tormenta – ESP, DEU 2018)

Regie: Fernando González Molina

26.4.2021 (2,30 Mio, 13,3 % MA)



Mission: Impossible – Phantom Protokoll (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible – Ghost Protocol – USA 2011)

Regie: Brad Bird

3.5.2021 (2,22 Mio, 13,2 % MA)



Tod im Strandhaus (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Rental – USA 2020)

Regie: Dave Franco

10.5.2021 (2,25 Mio, 11,6 % MA)



Entführt in Louisiana (UT/HD/5.1)

(Kidnap – USA 2016)

Regie: Luis Prieto

17.5.2021 (1,14 Mio, 10,1 % MA)



The Commuter – Die Fremde im Zug (UT/HD/5.1)

(The Commuter – USA, GBR, FRA 2018)

Regie: Jaume Collet-Serra

24.5.2021 (1,95 Mio, 8,1 % MA)



Die Spezialistin (UT/HD/5.1)

(Unlocked – CZE, GBR 2016)

Regie: Michael Apted

31.5.2021 (2,25 Mio, 11,8 % MA)



Stiller Verdacht (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(La part du soupçon – FRA 2019)

Regie: Christophe Lamotte

7.6.2021 (2,69 Mio, 14,1 % MA)



Escape Plan – Flieh oder stirb (UT/HD/5.1)

(Escape Plan – USA 2013)

Regie: Mikael Håfström

14.6.2021 (1,00 Mio, 14,0 % MA)



The Equalizer 2 (UT/HD/5.1)

(The Equalizer 2 – USA 2018)

Regie: Antoine Fuqua

13.9.2021 (2,42 Mio, 15,5 % MA)



Hustlers – Rache ist sexy (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Hustlers – USA 2019)

Regie: Lorene Scafaria

20.09.2021 (1,63 Mio, 10,2 % MA)



Red Sparrow – Der Lockvogel (UT/HD/5.1)

(Red Sparrow – USA 2018)

Regie: Francis Lawrence

27.9.2021(1,71 Mio, 12,1 % MA)



Freies Land (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Freies Land – DEU 2019)

Regie: Christian Alvart

4.10.2021 (2,43 Mio, 15,6 % MA)



Feinde – Hostiles (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Hostiles – USA 2017)

Regie: Scott Cooper

11.10.2021 (1,47 Mio, 11,2 % MA)



21 Bridges – Jagd durch Manhattan (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(21 Bridges – USA 2019)

Regie: Brian Kirk

18.10.2021 (2,79 Mio, 16,2 % MA)



Bad Spies (UT/HD/5.1)



(The Spy Who Dumped Me – GBR, CAN, USA 2018)

Regie: Susanna Fogel

25.10.2021 (1,23 Mio, 10,2 % MA)



Bombshell – Das Ende des Schweigens (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Bombshell – USA 2019)

Regie: Jay Roach

1.11.2021 (2,12 Mio, 13,1 % MA)



Furia (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Furia – NOR, DEU 2021)

Regie: Lars Kraume, Magnus Martens

Folge 2

8.11.2021 (2,55 Mio, 14,4 % MA)

Folge 4

15.11.2021 (2,27 Mio., 12,8 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Die Pest (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Les rivières pourpres - Rédemption – FRA, DEU 2021)

Regie: Virginie Sauveur

22.11.2021 (2,76 Mio, 15,0 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Das Festival (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Les rivières pourpres - XXY – FRA, DEU 2021)

Regie: Ivan Fegyveres

29.11.2021 (2,97 Mio, 16,4 % MA)



Wir können nicht anders (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Wir können nicht anders – DEU 2020)

Regie: Detlev Buck

6.12.2021 (1,73 Mio, 10,1 % MA)



Live! – Wettlauf gegen die Zeit (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Line of Duty – USA 2019)

Regie: Steven C. Miller

13.12.2021 (2,19 Mio, 12,0 % MA)



Alpha – Der den Wolf zähmt (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Alpha – USA 2018)

Regie: Albert Hughes

20.12.2021 (2,56 Mio, 12,7 % MA)



Angel Has Fallen (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Angel Has Fallen – USA 2018)

Regie: Ric Roman Waugh

27.12.2021 (2,43 Mio, 12,3 % MA)



Montagskino Adrenalin



Der Killer & sein Bodyguard (UT/HD/5.1)

(The Hitman’s Bodyguard – USA 2017)

Regie: Patrick Hughes

22.2.2021 ( 2,64 Mio, 14,8 % MA)



Jack Reacher (UT/HD/5.1)

(Jack Reacher – USA 2012)

Regie: Christopher McQuarrie

1.3.2021 (2,84 Mio, 16,5 % MA)



Jack Reacher: Kein Weg zurück (UT/HD/5.1)

(Jack Reacher: Never Go Back – USA 2016)

Regie: Edward Zwick

8.3.2021 (2,89 Mio, 15,7 % MA)



First Kill – Gefährliche Jagd (UT/HD/5.1)

(First Kill – USA, CAN, GBR 2017)

Regie: Steven C. Miller

15.3.2021 (2,57 Mio, 13,6 % MA)



Jason Bourne (UT/HD/5.1)

(Bourne 5 – USA 2016)

Regie: Paul Greengrass

22.3.2021 (2,30 Mio, 12,6 % MA)



Close – Dem Feind zu nah (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Close – GBR, USA 2018)

Regie: Vicky Jewson

29.3.2021 (2,62 Mio, 12,4 % MA)



Deepwater Horizon (UT/HD/5.1)

(Deepwater Horizon– USA 2016)

Regie: Peter Berg

5.4.2021 (2,01 Mio, 8,4 % MA)



15:17 nach Paris ((UT/HD/5.1) Free-TV-Premiere)

(The 15:17 to Paris – USA 2018

Regie: Clint Eastwood

5.4.2021 (0,63 Mio, 6,5 % MA)



Montagskino - Europäische Kinoreihe



Der Nebelmann (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(La ragazza nella nebbia – ITA 2017)

Regie: Donato Carrisi

21.6.2021 (1,62 Mio, 9,6 % MA)



Spooks – Verräter in den eigenen Reihen (UT/HD/AD/5.1)

(Spooks: The Greater Good – GBR 2015)

Regie: Bharat Nalluri

28.6.2021 (0,79 Mio, 16,3 % MA)



Entscheidung in der Tiefe (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Le chant du loup – FRA 2019)

Regie: Antonin Baudry

5.7.2021 (2,75 Mio, 16,4 % MA)



Halt nicht an! (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Bumperkleef – NLD 2019)

Regie: Lodewijk Crijns

12.7.2021 (2,68 Mio, 15,0 % MA)



Non-Stop (UT/HD/5.1)

(Non-Stop – USA, FRA 2014)

Regie: Jaume Collet-Serra

19.7.2021 (2,34 Mio, 13,7 % MA)



Jeder gegen Jeden (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Cien años de perdón – ESP 2016)

Regie: Daniel Calparsoro

26.7.2021 (2,05 Mio, 13,6 % MA)



Bastille Day (UT/HD/5.1)

(Bastille Day – USA, FRA, LUX 2016)

Regie: James Watkins

2.8.2021 (2,53 Mio, 15,7 % MA)



Verräter wie wir (UT/HD/5.1)

(Our Kind of Traitor – GBR 2015)

Regie: Susanna White

9.8.2021 (2,23 Mio, 13,2 % MA)





Filmnacht im ZDF

Redaktion: Andrea Bette, Christian Krusche



47 Ronin (UT/HD/5.1)

(47 Ronin – USA 2013)

Regie: Carl Rinsch

2.1.2021 (0,52 Mio, 5,9 % MA)



Blackhat – Außer Kontrolle (UT/HD/5.1)

(Blackhat – USA 2015)

Regie: Michael Mann

9.1.2021 (0,55 Mio, 6,7 % MA)



Oldboy (UT/HD/5.1)

(Oldboy – USA 2013)

Regie: Spike Lee

16.1.2021 (0,40 Mio, 4,9 % MA)



Let Me In (UT/HD/5.1)

(Let Me In – USA, GBR 2010)

Regie: Matt Reeves

23.1.2021 (0,31 Mio, 4,0 % MA)



The Thing (UT/HD/5.1)

(The Thing – USA, CAN 2011)

Regie: Matthijs van Heijningen Jr.

30.1.2021 (0,40 Mio, 6,1 % MA)



Spy Game – Der finale Countdown (UT/HD/5.1)

(Spy Game – USA, DEU, JPN, FRA 2001)

Regie: Tony Scott

6.2.2021 (0,44 Mio, 7,3 % MA)



The Fast and the Furious (UT/HD/5.1)

(The Fast and The Furious – USA 2001)

Regie: Rob Cohen

20.2.2021 (0,29 Mio, 5,3 % MA)



Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile. (UT/HD/5.1)

(Fast and Furious 4 – USA 2009)

Regie: Justin Lin

27.2.2021 (0,49 Mio, 9,0% MA)



Fast & Furious 6 (UT/HD/5.1)

(Fast & Furious 6 – USA 2013)

Regie: Justin Lin

6.3.2021 (0,50 Mio, 9,0 % MA)



Broken City – Stadt des Verbrechens (UT/HD/5.1)

(Broken City – USA 2012)

Regie: Allen Hughes

13.3.2021 (0,29 Mio, 5,9 % MA)



Der siebte Sohn (UT/HD/5.1)

(Seventh Son – GBR, USA, CAN 2014)

Regie: Sergei Bodrov

20.3.2021 ( Mio, % MA)



The Boy Next Door (UT/HD/5.1)

(The Boy Next Door – USA 2015)

Regie: Rob Cohen

27.3.2021 (0,34 Mio, 5,3 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Melodie des Todes (UT/HD/5.1)

(Les rivières pourpres – Leҫons de ténèbres – FRA, DEU, BEL 2018)

Regie: Ivan Fegyveres

3.4.2021 (0,53 Mio, 7,0 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Tag der Asche (UT/HD/5.1)

(Les rivières pourpres – Le jour des cendres– FRA, DEU, BEL 2018)

Regie: Julius Berg

10.4.2021 (0,34 Mio, 6,8 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Kreuzzug der Kinder (UT/HD/5.1)

(Les rivières pourpres – La croisade des enfants – FRA, DEU, BEL 2018)

Regie: Olivier Barma

17.4.2021 (0,32 Mio, 5,2 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Die letzte Jagd (UT/HD/5.1)

(Les rivières pourpres – La dernière chasse – FRA, DEU, BEL 2018)

Regie: Ivan Fegyveres

24.4.2021 (0,41 Mio, 6,8 % MA)



Hacked – Kein Leben ist sicher (UT/HD/5.1)

(I.T. – IRL, FRA, USA 2016)

Regie: John Moore

1.5.2021 (1,35 Mio, 10,2 % MA)



Out of Sight (UT/HD/5.1)

(Out of Sight – USA 1998)

Regie: Steven Soderbergh

8.5.2021 (0,34 Mio, 6,5 % MA)



The Huntsman & The Ice Queen (UT/HD/5.1)

(The Huntsman: Winter´s War – USA 2016)

Regie: Cedric Nicolas-Troyan

15.5.2021 (0,44 Mio, 7,9 % MA)



Die Logan Verschwörung (UT/HD/5.1)

(Erased – USA 2011)

Regie: Philipp Stölzl

22.5.2021 (0,58 Mio, 8,3 % MA)



Unter Beobachtung (UT/HD/5.1)

(Closed Circuit – USA 2013)

Regie: John Crowley

29.5.2021 (0,22 Mio, 4,3 % MA)



Denn zum Küssen sind sie da (UT/HD/5.1)

(Kiss the Girls – USA 1997)

Regie: Garry Fleder

5.6.2021 (0,35 Mio, 5,6 % MA)



The Courier – Tödlicher Auftrag (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Courier – GBR 2019)

Regie: Zackary Adler

12.6.2021 (1,44 Mio, 13,1 % MA)



The Nice Guys – Nett war gestern! (UT/HD/5.1)

(The Nice Guys – USA 2016)

Regie: Shane Black

19.6.2021 (0,78 Mio, 7,9 % MA)



Aushilfsgangster (UT/HD/5.1)

(Tower Heist – USA 2011)

Regie: Brett Ratner

26.6.2021 (0,97 Mio, 12,9 % MA)



Killer Elite (UT/HD/5.1)

(The Killer Elite – GBR, AUS 2011)

Regie: Gary McKendry

3.7.2021 (1,05 Mio, 9,9 % MA)



The Call – Leg nicht auf! (UT/HD/5.1)

(The Hive – USA 2012)

Regie: Brad Anderson

10.7.2021 (0,47 Mio, 5,9 % MA)



Ein Fressen für die Geier (UT/HD/Mo)

(Two Mules for Sister Sara – USA 1969)

Regie: Don Siegel

17.7.2021 (0,40 Mio, 5,4 % MA)



Good Kill – Tod aus der Luft (UT/HD/5.1)

(Good Kill – USA 2014)

Regie: Andrew Niccol

24.7.2021 (0,97 Mio, 9,4 % MA)



Last Action Hero (UT/HD/5.1)

(Last Action Hero – USA 1993)

Regie: John McTiernan

31.7.2021 (0,82 Mio, 7,0 % MA)



Leave No Trace – Meine Wildnis (UT/HD/5.1)

(Free-TV-Premiere)

(Leave No Trace – USA 2018)

Regie: Debra Granik

7.8.2021 (0,76 Mio, 6,1 % MA)



London Boulevard (UT/HD/5.1)

(London Boulevard – USA, GBR 2010)

Regie: William Monahan

14.8.2021 (0,40 Mio, 6,1 % MA)



Kidnapping Freddy Heineken (UT/HD/5.1)

(Kidnapping Mr. Heineken – GBR, BEL, NLD 2015)

Regie: Daniel Alfredson

21.8.2021 (0,35 Mio, 5,3 % MA)



Frozen Ground – Eisiges Grab (UT/HD/5.1)

(The Frozen Ground – USA 2011)

Regie: Scott Walker

28.8.2021 (0,36 Mio, 5,2 % MA)



Am wilden Fluss (UT/HD/5.1)

(The River Wild – USA 1994)

Regie: Curtis Hanson

4.9.2021 (0,18 Mio, 3,2 % MA)



Der Hypnotiseur (UT/HD/5.1)

(Hypnotisören – SWE 2012)

Regie: Lasse Hallström

11.9.2021 (0,25 Mio, 6,8 % MA)



Das fliegende Auge (UT/HD/5.1)

(Blue Thunder – USA 1983)

Regie: John Badham

18.9.2021 (0,28 Mio, % MA)



Jagd durch London (UT/HD/5.1)

(Survivor – USA 2015)

Regie: James McTeigue

25.9.2021 (0,41 Mio, 7,7 % MA)



World War Z (UT/HD/5.1)

(World War Z – USA 2013)

Regie: Marc Forster

2.10.2021 (0,34 Mio, 6,6 % MA)



2012 (UT/HD/5.1)

(2012 – USA 2009)

Regie: Roland Emmerich

9.10.2021 (1,17 Mio, 12,2 % MA)



Zulu – Blutiges Erbe (UT/HD/5.1)

(Zulu – FRA 2013)

Regie: Jérôme Salle

16.10.2021 (0,22 Mio, 4,5 % MA)



Ghostbusters – Die Geisterjäger (UT/HD/5.1)

(Ghostbusters – USA 1984)

Regie: Ivan Reitman

23.10.2021 (0,37 Mio, 6,8 % MA)



Crimson Peak (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Crimson Peak – USA 2015)

Regie: Guillermo del Toro

30.10.2021 (0,33 Mio, 6,7 % MA)



Angeklagt (UT/HD)

(The Accused – USA, CAN 1988)

Regie: Jonathan Kaplan

6.11.2021 (0,24 Mio, 5,9 % MA)



Die Stunde des Killers (UT/HD/5.1)

(The Hunter’s Prayer – ESP, DEU, USA 2017)

Regie: Jonathan Mostow

13.11.2021 (1,26 Mio, 10,3 % MA)



Dead Man Down (UT/HD/5.1)

(Dead Man Down – USA 2013)

Regie: Niels Arden Oplev

20.11.2021 (0,31 Mio, 5,8 % MA)



Das Penthouse (UT/HD/5.1)

(Penthouse North – USA 2013)

Regie: Joseph Ruben

27.11.2021 (0,33 Mio, 6,5 % MA)



Wild Things (UT/HD)

(Wild Things – USA 1998)

Regie: John McNaughton

4.12.2021 (0,29 Mio, 6,3 % MA)



Collateral (UT/HD/5.1)

(Collateral – USA 2004)

Regie: Michael Mann

11.12.2021 (0,35 Mio, 7,2 % MA)



In der Schusslinie (UT/HD/5.1)

(Beyond the Reach – USA 2014)

Regie: Jean-Baptiste Léonetti

18.12.2021 (0,26 Mio, 4,8 % MA)



November Man (UT/HD/5.1)

(The November Man – SRB, GBR, USA 2014)

Regie: Roger Donaldson

25.12.2021 (0,72 Mio, 10,0 1,45% MA)





Spielfilme am Sonntagnachmittag

Redaktion: Andrea Bette



Liebe zwischen den Meeren (UT/HD/5.1)

(The Light Between Oceans – GBR, USA 2016)

Regie: Derek Cianfrance

3.1.2021 (1,45 Mio, 6,8 % MA)



Learning to Drive – Fahrstunden fürs Leben (UT/HD/AD/5.1)

(Learning to Drive – USA 2014)

Regie: Isabel Coixet

17.1.2021 (1,48 Mio, 7,3 % MA)



Die große Versuchung – Lügen, bis der Arzt kommt (UT/HD/5.1)

(The Grand Seduction – CAN 2013)

Regie: Don McKellar

31.1.2021 (1,49 Mio, 8,3 % MA)



Dragonheart (UT/HD/5.1)

(Dragonheart – USA 1996)

Regie: Rob Cohen

14.2.2021 (1,18 Mio, 6,6 % MA)



Meine chaotische Hochzeit (UT/HD/5.1)(Free-TV-Premiere)

(Top End Wedding – AUS 2019)

Regie: Wayne Blair

28.2.2021 (1,31 Mio, 7,9 % MA)



Die Hochzeit meines besten Freundes (UT/HD/5.1)

(My Best Friend’s Wedding – USA1997)

Regie: P.J. Hogan

21.3.2021 (1,40 Mio, 7,7 % MA)



Bride Wars – Beste Feindinnen (UT/HD/5.1)

(Bride Wars – USA 2009)

Regie: Gary Winick

28.3.2021 (0,78 Mio, 5,3 % MA)



Peter Hase (UT/HD/5.1)

(Peter Rabbit – AUS, GBR 2018)

Regie: Will Gluck

4.4.2021 (1,25 Mio, 9,5 % MA)



Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)

(Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers – DEU, BEL 2019)

Regie: Sharon von Wietersheim

3.10.2021 (1,11 Mio, 7,9 % MA)



Wendy 2 – Freundschaft für immer (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Wendy 2 – Freundschaft für immer – DEU 2018)

Regie: Hanno Olderdissen

5.12.2021 (1,02 Mio, 6,6 % MA)



Die unglaublichen Abenteuer von Bella(UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(A Dog’s Way Home – USA 2019)

Regie: Charles Martin Smith

26.12.2021 (1,16 Mio, 9,0 % MA)





Sonntag 22:00 Uhr

Redaktion: Frank Baloch, Wolfgang Feindt, Katharina Kremling, Silvia Lambri, Doris Schrenner, Claus Wunn



Auckland Detectives – Tödliche Bucht (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Gulf – NZ 2021)

Staffel 2, Folgen 1 bis 4

Entführung

Regie: Charlie Haskell

12.9.2921 (1,37 Mio, 9,9 % MA)

Regenbogenwelt

Regie: Robert Sarkies

19.9.2021 (1,82 Mio, 10,5 % MA)

Neue Heimat

Regie: Helena Brooks

26.9.2021 (0,61 Mio, 8,6 % MA)

Enttarnung

Regie: Caroline Bell-Booth

3.10.2021 (1,92 Mio, 9,7 % MA)



Furia (UT/HD/AD/5.1)) (Free-TV-Premiere)

(Furia – NOR, DEU 2021)

Regie: Magnus Martens

Teil 1 (2,44 Mio, 13,5 % MA)

Regie: Magnus Martens

7.11.2021

Teil 3 (2,05 Mio, 10,6 % MA)

Regie: Lars Kraume

14.11.2021



Huss – Verbrechen am Fjord (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Huss – SWE 2021)

Staffel 1, Folgen 1 bis 5

Bewährungsproben

Regie: Jörgen Bergmark

2.5.2021 (2,70 Mio, 13,0 % MA)

Vergeltung

Regie: Jörgen Bergmark

9.5.2021 (2,60 Mio, 13,1 % MA)

Geiselnahme

Regie: Jörgen Bergmark

16.5.2021 (2,77 Mio, 13,5 % MA)

Neue Freunde

Regie: Annika Appelin

23.5.2021 (2,24 Mio, 9,4 % MA)

Der vierte Mann

Regie: Jörgen Bergmark

30.5.2021 (2,83 Mio, 14,5 % MA)



Inspector Barnaby (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

Staffel 13, Folgen 1 bis 4

Immer diese teuflischen Details

(Midsomer Murders - The Point Of Balance – GBR 2020)

Regie: Audrey Cooke

17.1.2021 (4,02 Mio, 18,3 % MA)

Puppenmorde

(Midsomer Murders - The Miniature Murders - GBR 2020)

Regie: Toby Frow

24.1.2021 (3,77 Mio, 17,4 % MA)

Der Stachel des Todes

(Midsomer Murders – The Sting Of Death – GBR 2020)

Regie: Matt Carter

31.1.2021 (3,90 Mio, 18,9 % MA)

Leichzeit am See

(Midsomer Murders – With Baited Breath - GBR 2020)

Regie: Jennie Darnell

12.12.2021 (3,55 Mio, 16,7 % MA)

Staffel 9, Folge 4 (UT/HD)

Ein letzter Tropfen

(Midsomer Murders– A Vintage Murder GBR 2016)

Regie: Nick Laughland

4.7.2021 (2,15 Mio, 12,2 % MA)

Staffel 10, Folgen 1 bis 3 (UT/HD)

Und wo sind die Leichen?

(Midsomer Murders– Habeas Corpus – GBR 2016)

Regie: Alex Pillai

18.7.2021 (1,87 Mio, 11,9 % MA)

Alles Böse kommt von oben

(Midsomer Murders– The Incident at Cooper Hill – GBR 2017)

Regie: Renny Rye

1.8.2021 (2,04 Mio, 11,5 % MA)

Der Tod radelt mit

(Midsomer Murders– Breaking The Chain – GBR 2017)

Regie: Rob Evans

8.8.2021 (1,74 Mio, 9,6 % MA)



Kommissar Beck (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Beck – SWE, DEU 2021)

Staffel 6, Folgen 1 bis 4

Undercover

Regie: Pontus Klänge

4.4.2021 (2,70 Mio, 10,7 % MA)

Ohne jeden Zweifel

Regie: Pontus Klänge

11.4.2021 (2,22 Mio, 10,8 % MA)

Tod in Samarra

Regie: Lisa Ohlin

18.4.2021 (2,51 Mio, 12,3 % MA)

Der verlorene Sohn

Regie: Lisa Ohlin

25.4.2021 (3,02 Mio, 14,5 % MA)



Mirage – Gefährliche Lügen (UT/HD/AD/5.1)

(Mirage – FRA, CAN, DEU 2020)

Regie: Louis Choquette

Teil 1

15.8.2021 (1,44 Mio, 8,9 % MA)

Teil 2

22.8.2021 (1,28 Mio, 7,4 % MA)

Teil 3

29.8.2021 (1,25 Mio, 6,9 % MA)



Mord im Mittsommer (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

Staffel 4, Folgen 1 bis 4

(Morden I Sandhamn - SWE, DEU 2020)

Gefährliche Verbindungen

Regie: Mattias Ohlsson

7.3.2021 (2,83 Mio, 13,9 % MA)

Familiengeheimnisse

Regie: Mattias Ohlsson

14.3.2021 (2,74 Mio, 14,3 % MA)

Scheinwelten

Regie: Niklas Ohlson

21.3.2021 (2,23 Mio, 16,0 % MA)

Vicky

Regie: Niklas Ohlson

28.3.2021 (2,82 Mio, 12,3 % MA)

Staffel 3, Folgen 1 bis 4

Im Schatten der Macht

(Morden i Sandhamn – I Marktens Skugga– SWE, DEU 2018)

Regie: Mattias Ohlsson

6.6.2021 (2,26 Mio, 11,0 % MA)

Im Namen der Wahrheit

(Morden i Sandhamn – I Sanningens Namn– SWE, DEU 2018)

13.6.2021 (1,81 Mio, 8,8 % MA)

Gewissenlos

(Morden i Sandhamn – I Fel Sällskap– SWE, DEU 2019)

20.6.2021 (2,23 Mio, 12,8 % MA)

In guten wie in schlechten Zeiten

(Morden i Sandhamn – I Nöd Och Lust– SWE, DEU 2019)

27.6.2021 (1,98 Mio, 7,5 % MA)



Mord in Genua – Ein Fall für Petra Delicato (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Petra– ITA 2020)

Regie: Maria Sole Tognazzi

Staffel 1, Folgen 4 bis 4

Glückssucher

3.1.2021 (3,32 Mio, 12,7 % MA)

Schein und Sein

10.1.2021 (3,35 Mio., 15,1 % MA)



Spy City (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Spy City – CZ, DEU 2020)

Regie: Miguel Alexandre

Teil 1

17.10.2021 (1,66 Mio, 9,0 % MA)

Teil 2

24.10.2021 (1,55 Mio, 8,3 % MA)

Teil 3

31.10.2021 (1,49 Mio, 8,0 % MA)



Tod von Freunden (UT/HD/AD) (Free-TV-Premiere)

(DEU 2021)

Regie: Friedemann Fromm

Sabine und Jakob

7.2.2021 (2,07 Mio., 10,4 % MA)

Cecile und Bernd

14.2.2021 (1,63 Mio., 8,8 % MA)

Emile und Karl

21.2.2021 (1,20 Mio., 6,8 % MA)

Charlie und Kjell

28.2.2021 (1,51 Mio., 8,9 % MA)



Vienna Blood (UT/HD/AD/5.1)

(Vienna Blood – AUT, DEU 2021)

Staffel 2, Folge 1 bis 3

Die traurige Gräfin

Regie: Robert Dornhelm, Marvin Kren

21.11.2021 (2,53 Mio, 12,5 % MA)

Die schwarze Feder

Regie: Robert Dornhelm

28.11.2021 (2,49 Mio, 11,6 % MA)

Vor der Dunkelheit

Regie: Robert Dornhelm

5.12.2021 (2,48 Mio, 12,1 % MA)





Filmgorillas (UT)

Redaktion: Beate Schaaf / Maik Platzen

Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert

52 Sendungen (0,54 Mio., 8,8 % MA)

Donnerstags um ca. 00:45 Uhr