Programmchronik funk

Sechs Jahre nach dem Start ist funk eine feste Größe im medialen Universum der jungen Zielgruppe geworden. 86 % der 14- bis 29-Jährigen kennen funk oder mindestens ein Format von funk. 76 % der Zielgruppe haben schon einmal Inhalte von funk genutzt (Bekanntheitsstudie 2022, Online-Befragung, 1. Welle). Auch die öffentlich-rechtliche Herkunft des Content-Netzwerks ist vielen funk-Nutzer:innen bewusst: 58 % der funk-Kenner ordnen die Dachmarke ARD und ZDF zu (Bekanntheitsstudie 2022, Online-Befragung, 1. Welle).



funk erreicht die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen mit glaubwürdigen öffentlich-rechtlichen Inhalten, die den Grundwerten der Demokratie verpflichtet sind. Das Portfolio des funk-Netzwerks umfasst mehr als 60 Audio- und Video-Formate in den Bereichen Information, Orientierung und Unterhaltung. Das ZDF liefert in allen diesen Bereichen zu. funk-Formate regen die Nutzerinnen und Nutzer dazu an, sich zum politischen oder gesellschaftlichen Geschehen eine eigene Meinung zu bilden. Eine sorgfältige und fundierte Meinungsbildung in dieser Zielgruppe ist ein wichtiger Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs und für den Zusammenhalt in der Gesellschaft.



Die wichtigsten Ausspielwege für die Online-only-Inhalte des funk-Angebots sind Drittplattformen und soziale Netzwerke wie YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook und Spotify, denn wenn öffentlich-rechtliche Angebote den Diskurs in der Zielgruppe mitgestalten wollen, müssen sie auch dort präsent sein, wo die Zielgruppe Inhalte rezipiert. Alle funk-Inhalte werden zusätzlich auf der eigenen Plattform (www.funk.net) in einem unabhängigen Player angeboten und sind als Gesamtangebot in den Mediatheken von ARD und ZDF abrufbar.



Im Jahr 2022 generierten alle funk-Formate insgesamt rund 1,4 Mrd. Views auf YouTube, mehr als 498,1 Mio. Views auf Instagram und 220,9 Mio. Views auf Facebook. Auf Snapchat wurden rund 740 Tsd. Stunden Sehvolumen erreicht und auf TikTok wurden rund 603,2 Mio. Views generiert. Hinzu kommen mehr als 27 Mio. Streams auf Spotify sowie Abrufe über die funk WebApp und die Mediatheken von ARD und ZDF.



Die ZDF-funk-Angebote lieferten 2022 einen Anteil an der funk Gesamt-Nutzung auf YouTube von 24,9 % nach Sichtungen und 26,8 % nach Sehvolumen zu. Insbesondere Formate aus dem Informationsbereich (z.B.MrWissen2go, MrWissen2go Geschichte, kurzgesagt und TRU DOKU) tragen auf YouTube zur Gesamtnutzung der ZDF-funk-Angebote bei.



funk will der Zielgruppe eine mediale Heimat geben, die sich durch Verlässlichkeit und Seriosität von anderen Inhalten im Netz abhebt. Die Protagonistinnen und Protagonisten von funk sind – mit Blick auf (regionale) Herkunft, Bildungswege, Religion oder sexuelle Orientierung – so unterschiedlich , wie die Zielgruppe selbst. Und die Inhalte von funk spiegeln die Lebenswelt der 14- bis 29-Jährigen wider. Diversität und Pluralität – vor und auch hinter der Kamera – sind zentrale Werte des Content-Netzwerks. Diese Vielfalt ehrlich abzubilden, macht funk zu einem wichtigen Faktor der gesellschaftlichen Integration in der jungen Zielgruppe.



Da immer wieder neue, jüngere Nutzerinnen und Nutzer in die Zielgruppe hineinwachsen, ist die Innovationsfähigkeit für funk essentiell. Das bedeutet unter anderem, dass funk fortwährend in hoher Frequenz neue Formate entwickeln muss. Doch auch technische Innovationen spielen für funk eine wichtige Rolle. So wurden eigene technische Systeme entwickelt, die mithilfe künstlicher Intelligenz Stimmungsanalysen von geschriebenen Kommentaren ermöglichen („Sentiment-Analyse“). Dies wurde u. a. in der redaktionellen Arbeit genutzt, um Kommentare noch gezielter auswerten und auf Bedürfnisse und Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer noch besser eingehen zu können. Ein anhaltender Erfolg von funk ist nur durch große Innovationsbereitschaft und permanente Weiterentwicklung möglich.