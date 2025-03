Haushaltsplan 2024

Ertrags- und Aufwandsplan

Der Ertrags- und Aufwandsplan 2024 schließt mit einem Ergebnis von -34,6 Mio. Euro.



Die Summe der Erträge im Geschäftsjahr 2024 beträgt 2.492,1 Mio. Euro. Das sind 8,9 Mio. Euro weniger als im Vorjahr.



Der Ansatz für die Erträge aus Rundfunkbeiträgen liegt mit 2.110,9 Mio. Euro um 39,4 Mio. Euro unter dem Vorjahresplanwert. Der Planwert basiert auf der gemeinsamen Prognose von ARD, ZDF, DeutschlandRadio und Zentralem Beitragsservice vom März 2023. Dabei ist der von der KEF für die Beitragsperiode 2021 bis 2024 ermittelte monatliche Teilnehmerbeitrag in Höhe von 18,36 Euro zugrunde gelegt. In den Rundfunkbeiträgen des ZDF ist seit dem 01. Januar 2017 auch ein Anteil an den zweckgebundenen Mitteln zur Schließung der Lücke zwischen Altersversorgungsrückstellung und Deckungsstock enthalten, die sich infolge des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ergeben hat.



Die Werbeerträge sind in Höhe von 165,0 Mio. Euro veranschlagt, das sind 5,0 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Der für den Haushalt 2024 unterstellte Ansatz berücksichtigt die Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahren und den Sachverhalt, dass im Planjahr im Vergleich zum Vorjahr mehr herausragende Sportgroßereignisse stattfinden (insbesondere die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele sowie die Fußball-Europameisterschaft der Männer). Der Ansatz für das Sponsoring entspricht dem des Vorjahres und beträgt 9,0 Mio. Euro.



Die Zinserträge sind mit 21,2 Mio. Euro deutlich höher als im Vorjahr kalkuliert. Der Ansatz berücksichtigt kurz- und langfristige Zinserträge. Er berücksichtigt die verbesserten Anlagebedingungen am Markt, die sich infolge der Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank ergeben haben.



Übrige Erträge sind in Höhe von 186,0 Mio. Euro angesetzt und berücksichtigen folgende Planungsprämissen:



Bei den Kostenerstattungen werden Erträge von 9,3 Mio. Euro erwartet. Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Erstattungen der ARD im Rahmen der produktionstechnischen Zusammenarbeit, wie sie vor allem bei Sportgroßereignissen stattfindet. Der Ansatz der Verwertungserlöse liegt mit 26,4 Mio. Euro leicht über dem Planwert des Vorjahres. Die Erträge aus Mieten und Pachten sind in Höhe von 1,6 Mio. Euro eingeplant und somit gegenüber dem Vorjahresplanwert nahezu unverändert. Die Anderen Erträge sind in Höhe von 141,1 Mio. Euro eingeplant. Der Anstieg in Höhe von 1,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus der höheren Vergütung von ARTE für vom ZDF bereitgestellten Programmbeiträgen. Die Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen sind mit 7,5 Mio. Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres eingeplant. Diese Erträge haben Ihre Gegenposition bei den Sachinvestitionen im Finanzplan und verhalten sich somit gesamtergebnisneutral.



Den Erträgen stehen im Jahr 2024 geplante Aufwendungen in Höhe von 2.526,7 Mio. Euro gegenüber. Davon entfallen 437,7 Mio. Euro auf die Personalaufwendungen, 1.414,7 Mio. Euro auf die Programmaufwendungen, 70,2 Mio. Euro auf die Programmverteilung, 281,3 Mio. Euro auf die Geschäftsaufwendungen und 322,8 Mio. Euro auf die Anderen Aufwendungen.



Die Personalaufwendungen sind insgesamt mit 437,7 Mio. Euro geplant. Das ist ein Rückgang um 87,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Ohne die Aufwendungen für Versorgung, die 47,9 Mio. Euro betragen, beläuft sich der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen im Jahr 2024 auf 15,4 %.



Die Programmaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 79,5 Mio. Euro auf 1.414,7 Mio. Euro. Der in diesem Ansatz enthaltene Sendeaufwand, der die unmittelbar den zu sendenden Programmen zuordenbaren Kosten umfasst, beträgt 1.137,2 Mio. Euro und liegt um 64,8 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Dieser Anstieg geht maßgeblich auf höhere Aufwendungen im Bereich des Sports zurück. Mittelumschichtungen aus dem Sendeaufwand zu den Digitalen Medien, die nicht im Sendeaufwand, sondern in den Sonstigen Programmaufwendungen enthalten sind, wirken dem Anstieg des Sendeaufwand entgegen. Der Anteil für den Sendeaufwand des ZDF-Hauptprogramms beträgt 948,6 Mio. Euro.



Seit Jahren ist es eine der Hauptherausforderungen für das ZDF und seine Digital- und Partnerkanäle, das sich wandelnde Medien-Nutzungsverhalten und die sich ausdifferenzierenden inhaltlichen Präferenzen der Menschen bei der Beschaffung von Programmen zu berücksichtigen. Derzeit zeigen die Ergebnisse umfangreicher Medienforschung bei den verschiedenen Publikumsgruppen große Unterschiede in der ZDF-Nutzung. Daraus abgeleitet soll der Prozess eines strategischen programmlichen Umsteuerns ausgeweitet und beschleunigt werden – mit dem Kernziel, mehr Inhalte für Jüngere sicherzustellen. Der Haushaltsplan 2024 setzt dieses Ziel konsequent in die Programmbeschaffung um und trägt einen großen Teil dazu bei, von 2022 bis zum Ende 2024 insgesamt 100 Mio. € im genannten Sinne umzuschichten. Darüber hinaus bleibt es selbstverständlicher Anspruch des ZDF, Qualitätsinhalte auf allen Plattformen anzubieten, die durch Wahrnehmung und Relevanz in vielfältigen gesellschaftlichen Gruppen auch die Reputation des ZDF als vertrauenswürdige Marke festigen. Die ZDF-Programme informieren, ordnen ein, unterhalten und bieten fortlaufend moderne Zugänge für vielfältige Nutzungsbedürfnisse.



Der Sendeaufwand des Gemeinschaftsprogramms 3sat steigt um 0,5 Mio. Euro auf 18,4 Mio. Euro. Der geplante Sendeaufwand von ARTE beträgt 44,2 Mio. Euro und liegt um 1,6 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz. Dem Sendeaufwand stehen entsprechende Erträge gegenüber, die dem ZDF von ARTE Deutschland für die bereitgestellten Programmbeiträge zufließen. Der Sendeaufwand für den Kinderkanal beim ZDF beträgt 19,2 Mio. Euro und liegt damit minimal über dem Vorjahresansatz. Die Aufwendungen für ZDFinfo steigen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 2,0 Mio. Euro auf 18,9 Mio. Euro. Der Ansatz für ZDFneo liegt mit 87,9 Mio. Euro um 11,6 Mio. Euro über dem Vergleichswert des Vorjahres. Dieser Anstieg geht insbesondere auf Umgliederungen von fiktionalen Programmen aus der Programmdirektion zurück.



Die Sonstigen Programmaufwendungen steigen um 15,4 Mio. Euro auf 174,7 Mio. Euro an. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf Umwidmungen aus dem Sendeaufwand zugunsten der Digitalen Medien zurückzuführen.



Die Anderen Programmaufwendungen belaufen sich auf 102,8 Mio. Euro und liegen damit um 0,6 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahres.



Unter der Programmverteilung werden die Aufwendungen subsumiert, die entstehen, um den Nutzerinnen und Nutzern die Angebote des ZDF zugänglich zu machen. Der Ansatz für das Jahr 2024 liegt mit 70,2 Mio. Euro um 3,4 Mio. Euro über dem Vorjahresplanwert. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen zur Ausspielung der ZDF-Mediathek sowie im Bereich des Live-Streamings von ZDF-Programmen zurückzuführen.



Unter die Geschäftsaufwendungen fallen die Sachkosten, die nicht unmittelbar den Produktionen aber einzelnen Geschäftseinheiten zugeordnet werden können. Für die Geschäftsaufwendungen sind 281,3 Mio. Euro im Haushalt 2024 angesetzt. Dies sind 16,6 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Der Anstieg ist auf eine Vielzahl von Effekten zurückführen. Die markantesten Mehrbedarfe zeigen sich bei den Aufwendungen für den Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken. Aber auch im Rahmen der Übertragung von Sportgroßereignissen ergeben sich Mehrbedarfe, denen allerdings auch höhere Erträge gegenüberstehen.



Die Anderen Aufwendungen belaufen sich auf 322,8 Mio. Euro. Hierzu zählen im Wesentlichen der betriebliche Steueraufwand, die Kosten für den Beitragseinzug sowie die Abschreibungen auf Sachanlagen und das Programmvermögen. Der Anstieg um 11,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresplan ist im Wesentlichen auf einen höheren Steueraufwand zurückzuführen.