Programmchronik KiKA

4 ½ Freunde (UT)

68 Folgen (Wh.)



Athena (UT)

26 Folgen (Wh.)



Belle und Sebastian (UT)

130 Folgen (Wh.)



Ben & Hollys kleines Königreich

58 Folgen (Wh.)



Bibi Blocksberg (UT)

5 Folgen (Wh.)



Bibi und Tina (UT)

3 Folgen (Wh.)



Club der magischen Dinge (UT)

39 Folgen (Wh.)



Das Dschungelbuch (UT)

256 Folgen (Wh.)



Das Rätsel der Runen (UT)

Redaktion: Jutta Trauer

Buch: Marine Lachenaud, Johanna Goldschmidt, Laura Elisabeth Bourdaud, Fiona Leibgorin, Pierre Le Gall, Christophe Courty, Célestine Jacquel-Playd, Cédric Lachenaud, Anais Topla, Mathieu Gouny, Romain Van Liemt, Céline Ronté, Dominique Latil, Jean-Louis Vandestoc

Regie: Jean-Louis Vandestoc, Pierre Legois

26 Folgen

Die Höhle von Baligan

26.6.2023 *

Der Runenzauber

26.6.2023 *

Das Porträt

27.6.2023 *

Der König der Kobolde

27.6.2023 *

Das versteckte Königreich

28.6.2023 *

Die Stunde des Wolfs

28.6.2023 *

Der Urdbrunnen

29.6.2023 *

Schwarze Magie

29.6.2023 *

Die Halskette

30.6.2023 *

Der goldene Pfeil

30.6.2023 *

Der verfluchte Wald

3.7.2023 *

In der Höhle des Löwen

3.7.2023 *

Das Böse erwacht

4.7.2023 *

Die Wiedergeburt

4.7.2023 *

Der Ruf der Walküren

5.7.2023 *

Der Gott der Zwietracht

5.7.2023 *

Dagmars Rückkehr

6.7.2023 *

Der Baum der Raben

6.7.2023 *

Der abtrünnige Kobold

7.7.2023 *

Eine schwere Wahl

7.7.2023 *

Das Wiedersehen

10.7.2023 *

Die Neun Strahlen

10.7.2023 *

Ein Bär in Rüstung

11.7.2023 *

Auf der Suche nach Ulfberht

11.7.2023 *

Der Herr der Wölfe

12.7.2023 *

Das Schicksalsschwert

12.7.2023 *

54 Folgen (Wh.)



Der kleine Drache Kokosnuss (UT)

202 Folgen (Wh.)



Der kleine Ritter Trenk (UT)

15 Folgen (Wh.)



Die Biene Maja (UT)

240 Folgen (Wh.)



Die langen großen Ferien (UT)

10 Folgen (Wh.)



Die Muskeltiere (UT)

120 Folgen (Wh.)



Die Wilden Kerle (UT)

26 Folgen (Wh.)



Drache Digby (UT)

45 Folgen (Wh.)



ECHT (UT/AD)

30 Folgen (Wh.)



Ein Fall für TKKG (UT)

50 Folgen (Wh.)



Eine lausige Hexe (UT)

52 Folgen (Wh.)



Ernest & Celestine

Redaktion: Jutta Trauer

Buch: Jean Regnaud, Jean-Louis Momus, Hadrien Soulez Larivière, Christophe Poujol, Béatrice Marthouret, Valérie Magis, Lison d'Andréa, Xavier Vairé

Regie: Aurélie Raphaël

26 Folgen

Der Club Maus

22.4.2023 *

Das Geheimnis der Grünen Maus

23.4.2023 *

Unheimliche Niesanfälle

24.4.2023 *

Ein Hoch auf die Kunst

25.4.2023 *

Endlich allein

26.4.2023 *

Die Neffen von Madame Tulipe

27.4.2023 *

Der sprechende Baum

28.4.2023 *

Die Rückkehr des Seeungeheuers

29.4.2023 *

Operation Diebesgut

30.4.2023 *

Der verwunschene Wald

1.5.2023 *

Der Wind aus Scharabska

2.5.2023 *

Die Nacht der Wünsche

3.5.2023 *

Der Bär, der kein Held sein wollte

4.5.2023 *

Wer spricht, verliert

5.5.2023 *

Das Geheimnis der alten Mühle

6.5.2023 *

Das Ende der Geschichte

7.5.2023 *

Die präbärhistorische Höhle

8.5.2023 *

Ein echter Augustin

9.5.2023 *

Die Übernachtungsparty

10.5.2023 *

Das Blumenfest

11.5.2023 *

Die verschwundene Musik

12.5.2023 *

Der Herr der Flöhe

13.5.2023 *

Ernestine

14.5.2023 *

Fröhliche Weihnachten, Celestine

13.12.2023 *

Ein Geschenk für Bolero

14.12.2023 *

Der Winterschlaf-Tee

21.12.2023 *

21 Folgen (Wh.)



Ernest & Rebecca (UT)

92 Folgen (Wh.)



Find me in Paris (UT)

78 Folgen (Wh.)



First Day – Alles ist möglich

Redaktion: Karsten Klüner

Buch: Julie Kalceff

Regie: Julie Kalceff

4 Folgen

Folge 1

5.6.2023 *

Folge 2

6.6.2023 *

Folge 3

7.6.2023 *

Folge 4

8.6.2023 *



First Day – Ich bin Hannah

4 Folgen (Wh.)



Floyd Fliege (UT)

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Alex Collier, Tasha Dhanraj, Matthew Walker, Ciaran Murtagh, Andrew Barnett Jones, Mark Oswin, Anna Leong Brophy, Emma Kennedy, Jen Upton, Isabel Fay, Myles McLeod, Sam Morrison

Regie: Matthew Walker, Janie Davies

52 Folgen

Ruhiges Plätzchen gesucht

25.5.2023 *

Kostbare Krümel

25.5.2023 *

Madensitting

26.5.2023 *

Taffe Bärchen

26.5.2023 *

Arbeiten wie eine Ameise

30.5.2023 *

Spinnen fressen keine Fliegen, oder?

30.5.2023 *

Floyd zieht aus

31.5.2023

Verflixt und zugeklebt

31.5.2023 *

Ein Menü zum Fürchten

1.6.2023 *

Cary kümmert sich

1.6.2023 *

Willkommen im Jenseits

2.6.2023 *

Eiskalt erwischt

2.6.2023 *

Der furchtlose Floyd

5.6.2023 *

Der Kokon

5.6.2023 *

Wo ist Gummy?

6.6.2023 *

Spinne zum Abendessen

6.6.2023 *

Spannende Verpuppung

7.6.2023 *

Der Madenball

7.6.2023 *

Marvin aus dem Eis

8.6.2023 *

Party-Konkurrenz

8.6.2023 *

Floyd steckt fest

9.6.2023 *

Floyd gegen Freckles

9.6.2023 *

Der Spinnen-Schlächter

12.6.2023 *

Ein ganz genialer Plan

12.6.2023 *

Hilflos eingewickelt

13.6.2023 *

Alle lieben Flööt

13.6.2023 *

Hohe Schauspielkunst

14.6.2023 *

Titchy will nach Hause

14.6.2023 *

Floyds Bruder Floyd

15.6.2023 *

Dicke Luft

15.6.2023 *

Der dünnhäutige Abakus

16.6.2023 *

Eine Frage des Geruchs

16.6.2023 *

Pizza-Party

19.6.2023 *

Völlig sinnlos

19.6.2023 *

Vogelalarm

20.6.2023 *

Der lange Spaziergang

20.6.2023 *

In der Falle

21.6.2023 *

Traubenheim, Glück allein?

21.6.2023 *

Krabbiespinnie

22.6.2023 *

Die Geisterbahn

22.6.2023 *

Eine überraschende Überraschung

23.6.2023 *

Die Flugschule

23.6.2023 *

Überlebenstipps für Wohnungsfliegen

26.6.2023 *

Die Asseljägerin

26.6.2023 *

Der nervige Nachbar

27.6.2023 *

Die Mutprobe

27.6.2023 *

Die Abstimmung

28.6.2023 *

Die Larvenliste

28.6.2023 *

Der Kompostsaft

29.6.2023 *

Die innere Stimme

29.6.2023 *

Wiedersehen mit Nusspopo

30.6.2023 *

Auf Wiedersehen, Abakus!

30.6.2023 *

34 Folgen (Wh.)



H2O – Abenteuer Meerjungfrau (UT)

108 Folgen (Wh.)



Heidi (UT)

65 Folgen (Wh.)



INUI (UT)

63 Folgen (Wh.)



JoNaLu

25 Folgen (Wh.)



Käpt’n Flinn und die Dino-Piraten

29 Folgen (Wh.)



Kein Keks für Kobolde

34 Folgen (Wh.)



Kleine lustige Krabbler (UT)

42 Folgen (Wh.)



Lassie (UT)

154 Folgen (Wh.)



Lieselotte (UT)

48 Folgen (Wh.)



Löwenzahn (UT/AD)

Redaktion: Margrit Lenssen, Susanne Schönhals

Buch: Sabina Gröner, Marc Meyer, Kai Rönnau, Sebastian Jansen, Christian Eisert, Jürgen Michel, Juliane Ahrens, Sandra Weller

Regie: Hannes Spring, Wolfgang Eißler, Mia Meyer, Patrick Schlosser, Laura Fischer

16 Folgen

Hunde – Der neue Freund

22.1.2023 *

Indianische Kulturen (1) – Die magische Feder

9.2.2023

Indianische Kulturen (2) – Die geheimnisvolle Insel

16.2.2023

Voller Akku – Alle Kraft für Horsti

12.3.2023 *

Kranich – Der tanzende Glücksvogel

19.3.2023

Grüne Energie – Ab in die Zukunft!

26.3.2023

Soja – Die beste Wurst von Bärstadt

16.4.2023 *

Sonnenblume – Die verblüffende Drehung

14.5.2023 *

Tasten – Eine Höhle zum Wohlfühlen

11.6.2023 *

Ferien – Die schönste Zeit im Jahr

25.6.2023 *

Wasser – Bis auf den letzten Tropfen

17.9.2023 *

Physik – Ein Spielplatz für Bärstadt

8.10.2023 *

Leuchtturm – Die strahlende Überraschung

5.11.2023 *

Schatten – Geheimnis in der Dunkelheit

3.12.2023 *

Weihnachten (1) – Der Weg mit dem Stern

24.12.2023

Weihnachten (2) – Das Fest im Stall

25.12.2023

95 Folgen (Wh.)



Löwenzähnchen (UT)

92 Folgen (Wh.)



Mako – Einfach Meerjungfrau (UT)

68 Folgen (Wh.)



Malory Towers (UT)

39 Folgen (Wh.)



Marcus Level

140 Folgen (Wh.)



Maulwurf Moley (UT)

82 Folgen (Wh.)



Meine Freundin Conni

102 Folgen (Wh.)



Mia and me (UT)

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Doug Sinclair, Marc Meyer, Michael Milligan, Mike Drach, Brian Lynch, Stephen Senders, Kristina Dröge

Regie: Matthias Temmermans, Angel Izquierdo, Gábor T. Steisinger, Noel Cleary, Hiromi Cleary

26 Folgen

Seltsame Gezeiten

20.5.2023

Seeland in Sicht

21.5.2023

Ein Sturm zieht auf

22.5.2023

Wiedersehen mit Flo

23.5.2023 *

Ankunft der Regenbogeninsel

24.5.2023 *

Der Kampf der Drachen

25.5.2023 *

Der schimmernde Mond

26.5.2023 *

Ein Land voll Sumpf und Honig

27.5.2023 *

Im Einklang

28.5.2023 *

Duell der Pane

29.5.2023 *

Tanzende Lichter

30.5.2023 *

Verborgene Schätze

31.5.2023 *

Die Wahrheit im Spiegel

1.6.2023 *

Die fliederfarbene Grotte

2.6.2023 *

Ein perfektes Team

3.6.2023 *

Eine hinterlistige Täuschung

4.6.2023 *

Ein staubiger Schatz

5.6.2023 *

Ein frostiger Ausflug

6.6.2023 *

Drachen im Anflug

7.6.2023 *

Ein feuriges Abenteuer

8.6.2023 *

Das sprechende Einhorn

9.6.2023 *

Ein Käfer im Dschungel

10.6.2023 *

Sternenklar und stachelig

11.6.2023 *

Die letzte Zutat

12.6.2023 *

Der Trank der Einheit

13.6.2023 *

Centopia in Gefahr

14.6.2023 *

157 Folgen (Wh.)



Mumintal (UT)

47 Folgen (Wh.)



Mystic – Das Geheimnis von Kauri Point (UT)

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Amy Schindler, Beth Chalmers, Martha Hardy-Ward, Sam Shore, Hamish Bennett

Regie: Aidee Walker, Caroline Bell-Booth

16 Folgen

Mysteriöse Vorahnungen

5.1.2023 *

Rettungsaktion mit Folgen

9.1.2023 *

Gute Gastgeber

9.1.2023 *

Aus Angst wird Mut

10.1.2023 *

Zwischen den Stühlen

10.1.2023 *

Verhängnisvolle Unterschrift

11.1.2023 *

Die Prophezeiung

11.1.2023 *

Alles ist entschieden

12.1.2023 *

Ein ungebetener Gast

4.4.2023 *

Verkupplungsversuch

4.4.2023 *

Eifersucht macht erfinderisch

5.4.2023 *

Doppeltes Spiel

5.4.2023 *

Vertrauensbruch

6.4.2023 *

Geheime Verabredung

6.4.2023 *

Der Fluch

11.4.2023 *

In letzter Minute

11.4.2023 *

34 Folgen (Wh.)



Peter Pan – Neue Abenteuer (UT)

81 Folgen (Wh.)



Petronella Apfelmus (UT)

100 Folgen (Wh.)



Pettersson und Findus (UT)

126 Folgen (Wh.)



PETZI (UT)

26 Folgen (Wh.)



Pinocchio im Zauberdorf

142 Folgen (Wh.)



Pip und Posy (UT)

124 Folgen (Wh.)



Ritter Rost (UT)

87 Folgen (Wh.)



Robin Hood – Schlitzohr von Sherwood (UT)

216 Folgen (Wh.)



Rudis Rabenteuer

Redaktion: Katrin Pilz, Ina Werner

Regie: Michael Binz, Daniel Acht, Sandra Schießl, Michael Zamjatnins, Friedrich Kiesling, Sören Wendt, Milen Vitanov, Verena Fels, Klaus Morschheuser, Johannes Weiland, Matthias Lappe, Laura Fischer, Alexander Berweck, Lena Höll, Damaris Zielke, Steffen Brosseit

18 Folgen

Die Mäusefantenfeuerwehr

1.1.2023 *

Der kleine blaue Schirm

8.1.2023 *

Die Nacht des Elefanten

15.1.2023

Piratengold

22.1.2023

Land unter Mär

29.1.2023 *

Karlchen und die Elefanten

12.2.2023 *

Anton aus Absurdistan

19.2.2023

Ende gut, alles gut

26.2.2023

Mobile

5.3.2023

Trolltag

12.3.2023

Törtel

19.3.2023

Wombo

8.10.2023

Stadtbär

15.10.2023 *

Doktor Maus

22.10.2023 *

Fussel

29.10.2023

Die allerlangweiligste Oma

5.11.2023 *

Das Bild der Prinzessin

12.11.2023

Wusel

10.12.2023 *

1 Folge (Wh.)



Rudis Rasselbande

Redaktion: Katrin Pilz, Ina Werner

Buch: Eckart Fingberg, Kristina Dröge, Jens-Christian Seele, Dörte Cochelin

Regie: Irina Popow, Laura Fischer, Michael Binz

12 Folgen

Tag der Ottonade

8.10.2023 *

Ein Haus für Lotti

15.10.2023 *

Eine Zirkuskarte für zwei

22.10.2023 *

Die Reinleger

29.10.2023 *

Der Fluch des Sandmanns

5.11.2023 *

Gretes großer Flug

12.11.2023 *

Ich werde Astronaut

19.11.2023 *

Würmer stinken!

26.11.2023 *

Buffo ist verliebt

3.12.2023 *

Weihnachten über Kopf

10.12.2023 *

Die Rotköppchen-Bande

17.12.2023 *

Die Kugelschubser

31.12.2023 *

16 Folgen (Wh.)



Rudis Siebenstein

Redaktion: Katrin Pilz, Ina Werner

Buch: Thomas Brinx, Anja Kömmerling, Jens-Christian Seele

Regie: Michael Binz, Laura Fischer, Irina Popow

4 Folgen

Ohne Furcht und Feder

5.2.2023 *

Die Kostümparty

19.11.2023 *

Rudi will Eis

26.11.2023 *

Armer Hasi

3.12.2023 *



Sherlock Yack – Der Zoodetektiv

104 Folgen (Wh.)



Siebenstein

26 Folgen (Wh.)



Silverpoint (UT)

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Lee Walters, James Moran, Julie Dixon, Maryam Hamidi, Matt Sinclair, Temi Oh

Regie: Amy Coop, Louise Ní Fhiannachta, Aidan Largey

13 Folgen

Das Spiel beginnt

2.10.2023 *

Der Weg zum Raumschiff

9.10.2023 *

Die erste Challenge

9.10.2023 *

Milliarden Lichtjahre entfernt

16.10.2023 *

Botschaft an mich selbst

16.10.2023 *

Das ist nicht fair!

23.10.2023 *

Nachtschicht im Schlaflabor

23.10.2023 *

Mehr als ein Alien

30.10.2023 *

Mächtige Meg

30.10.2023 *

Die zweite Chance

6.11.2023 *

Wieder am Anfang

06.11.2023 *

Alle 16 Minuten

13.11.2023 *

Zu stark für diese Welt

13.11.2023 *

13 Folgen (Wh.)



Spellbound – Verzaubert in Paris (UT)

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Jill Girling, Lori Mather, Andrew Burrows-Trotman, Arun Blair-Mangat, Nada Yousif

Regie: Alexander Jacob, Annie Bradley

8 Folgen

Die Allwissende

6.12.2023 *

Magisches Unwohlsein

6.12.2023 *

Im Rampenlicht

13.12.2023 *

Der verzauberte Kuchen

13.12.2023 *

Über den Tellerrand

20.12.2023 *

Die doppelte Hexe

20.12.2023 *

Spieglein, Spieglein an der Wand

27.12.2023 *

Der Liebeszauber

27.12.2023 *



stark! (UT)

Redaktion: Carina Schulz

19 Folgen

Fritz – Mein kleiner Bruder mit Down-Syndrom

15.1.2023 *

Charlotte – Ich möchte Schauspielerin werden

22.1.2023 *

Gabriel – Für immer Crow!

19.2.2023 *

Aglaya – Geflüchtet aus der Ukraine

26.2.2023 *

Hisjona – Zukunft in Deutschland?

12.3.2023 *

Bharat – Kochen für Kinder in Indien

9.4.2023 *

Sana – Mein Happy Hair Salon

7.5.2023 *

Hanka – Ich werde Falknerin

21.5.2023 *

Christy Bella – Unsere Insel der Weber

4.6.2023 *

Emilia – Podcast gegen Bodyshaming

11.6.2023 *

Carlota – Ich fahre Motorrad-Rennen

2.7.2023 *

Tabea – Musik macht mich glücklich

16.7.2023 *

Thomas – Ein Cowboy in Italien

6.8.2023 *

Panagiotis – Ich kämpfe gegen Barrieren

27.8.2023 *

Freddy – Ich tauche nach Geisternetzen

17.9.2023

Ognjen – Ich jage einen Barrakuda

15.10.2023 *

Hend – Zwei Länder, ein Gedicht

12.11.2023 *

Lan – Freestyle auf Skiern

26.11.2023 *

Ben – Rennrodeln ist Nervenkitzel

17.12.2023 *

30 Folgen (Wh.)



Superhero Academy (UT)

Redaktion: Karsten Klüner

Buch: Terje Solli, Are Valle Skjelvan, Andreas Rand, Eirik Moen Holsve

Regie: Are Valle Skjelvan, Aurora Gossé

13 Folgen

Blaze sucht seine Superkraft

18.9.2023 *

Raymond der Furchtlose

19.9.2023 *

Prahlen verboten

20.9.2023 *

Trinken auf eigene Gefahr

21.9.2023 *

Das Klassenfoto

22.9.2023 *

Notlügen

25.9.2023 *

Die Zeitmaschine

26.9.2023 *

Kryptonit macht erfinderisch

27.9.2023 *

Findet den Dieb

28.9.2023 *

Kleine Tricks

29.9.2023 *

Heldentaten

2.10.2023 *

Wahre Freundschaft

4.10.2023 *

Die Gang

5.10.2023 *



Theodosia (UT/AD)

26 Folgen (Wh.)



Völlig meschugge?! (UT)

6 Folgen (Wh.)



Weckschreck (UT)

10 Folgen (Wh.)



Wendy

68 Folgen (Wh.)



Wickie und die starken Männer (UT)

253 Folgen (Wh.)



Wir Kinder aus dem Möwenweg (UT)

120 Folgen (Wh.)



Wissper

122 Folgen (Wh.)



Wuffel, der Wunderhund (UT)

8 Folgen (Wh.)



Zacki und die Zoobande (UT)

154 Folgen (Wh.)



Zigby, das Zebra

52 Folgen (Wh.)



Zoom – Der weiße Delfin (UT)

208 Folgen (Wh.)