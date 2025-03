Programmchronik funk

Im siebten Jahr seines Bestehens schafft funk es, seine Zielgruppe langfristig zu binden. Die Bekanntheit des Content-Netzwerks bleibt bei den 14- bis 29-Jährigen konstant bei 86%. 72% der funk-Zielgruppe geben an, das Angebot auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Instagram oder Spotify genutzt zu haben. Mindestens einmal pro Woche nutzen 34% der 14- bis 29-Jährigen funk-Formate online. Besonders die verlässlichen Informationsangebote des öffentlich-rechtlichen Netzwerks kommen in der Zielgruppe gut an: Die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen hat bereits ein Informationsformat von funk genutzt. Zudem wird eine nachhaltige Bindung durch Interaktion mit der Zielgruppe hergestellt. Der enge Kontakt zu den Nutzenden und die Produktion zielgruppenspezifischer Inhalte haben funk zu einem festen Bestandteil im Leben junger Menschen gemacht, was nachhaltig zur Relevanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Zielgruppe beiträgt. Ein Großteil der 14- bis 29-Jährigen ist sich über die öffentlich-rechtliche Herkunft des Content-Netzwerks bewusst. So wissen 60% derjenigen, die die Dachmarke funk kennen, dass das Angebot zu ARD und ZDF gehört (funk Bekanntheitsstudie, Medienforschungen von SWR und ZDF, Mai 2023).



Um nachhaltig relevant für die Zielgruppe zu bleiben, liegt der strategische Fokus auf der fortwährenden Analyse und Veränderung des Portfolios, um immer wieder den jüngsten Teil der Zielgruppe anzusprechen. Die Strategie der dauerhaften Verjüngung wird funk immer beschäftigen. Trotzdem spielt diese Herausforderung derzeit eine zentrale Rolle, da sich die funk-Zielgruppe in einem Generationenumbruch von den sogenannten Millennials zur Generation Z und perspektivisch auch Generation alpha befindet. Diese Generationen sind in einer digitalisierten Welt aufgewachsen und bringen daher völlig neue Mediennutzungsbedürfnisse mit.



Darüber hinaus beschäftigt funk auch der Bereich der Künstlichen Intelligenz und die darauf basierenden Möglichkeiten der Weiterentwicklung von Steuerungselementen. Basierend auf Large Language Models entwickelt funk bspw. ein Tool, das die passgenaue Durchsuchbarkeit des umfangreichen Inhalteportfolios ermöglicht („Content Search“). Hierfür werden Untertitel aller funk-Formate mittels Spracherkennung erzeugt und durch ein Large Language Model durchsuchbar gemacht. KI bietet an dieser Stelle neue Möglichkeiten, große Mengen an Content für den Einzelnen beherrschbar und überschaubar zu machen – aber auch in Zukunft Themenfelder zu analysieren und Leerstellen zu finden, um so für die Zielgruppe ein passendes Angebot zu machen.



Die Nutzung von funk-Angeboten hat sich 2023 auf einem hohen Niveau stabilisiert. Auf YouTube generierten funk-Formate in diesem Jahr insgesamt knapp 1,2 Mrd. Views, auf Instagram rund 973 Mio. und auf Facebook verzeichneten funk-Angebote rund 65 Mio. Views. In besonderem Maße hat sich die Nutzung auf TikTok gesteigert, da diese Plattform strategisch fokussiert wurde, um den jüngsten Teil der funk-Zielgruppe anzusprechen. funk-Inhalte auf TikTok generierten 2023 mehr als 1,1 Mrd. Views. Auf Snapchat wurden rund 168 Tsd. Stunden Sehvolumen erreicht. Podcasts von funk erzielten auf Spotify rund 29,3 Mio. Streams. Hinzu kommen die Abrufe über die funk WebApp sowie die Mediatheken von ARD und ZDF. Die ZDF-funk-Angebote lieferten 2023 einen Anteil an der funk Gesamt-Nutzung auf YouTube von 20,9 % nach Sichtungen und 25,3 % nach Sehvolumen zu.