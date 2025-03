Themen des Jahres

Themen, die das ZDF im Berichtsjahr bewegt haben, finden Sie in den entsprechenden Tätigkeitsberichten des Intendanten. Mit seinen Tätigkeitsberichten unterrichtet der Intendant den Fernsehrat vor jeder Plenarsitzung über die laufende Arbeit des ZDF in den zurückliegenden Monaten. Sie thematisieren die Entwicklungen im Unternehmens-/Wettbewerbsumfeld (Medienpolitik, Medienbranche, Medientechnologie, ZDF-Finanzsituation) sowie Schwerpunkte, Akzeptanz und Entwicklungen des ZDF-Programms und der Digitalkanäle, Partnerprogramme und Telemedienangebote. Das Plenum des Fernsehrats tagt in der Regel vier Mal im Jahr.