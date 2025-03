Girls' Day 2025 im ZDF: Die Zukunft gehört dir!

Vielleicht eine Zukunft als Kamerafrau? Probiere es aus. Am 3. April 2025 beim Girls' Day im ZDF.

Am Donnerstag, den 3. April 2025, ist es wieder so weit: Girls‘ Day im ZDF – wegen des Ostertermins dieses Jahr etwas früher. Wir gestaltet den Aktionstag zur klischeefreien Berufswahl an verschiedenen Standorten.