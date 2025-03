Als erstes deutschsprachiges Satellitenprogramm und als Partnerprogramm von ZDF, ORF, SRG nahm 3sat am 1. Dezember 1984 seinen Sendebetrieb auf. 1993 komplettiert die ARD das 3sat-Bündnis. 3sat greift auf Programm von ZDF, ORF, SRF und der ARD-Landesrundfunkanstalten zurück und bildet unter der Federführung des ZDF eine Klammer aller öffentlich-rechtlichen Programme des deutschen Sprachraumes. Die eingebrachten Programmleistungen der 3sat-Partner verteilen sich wie folgt: ZDF 32,5 Prozent, ARD 32,5 Prozent, ORF 25 Prozent, SRG 10 Prozent.Das Sendegebiet von 3sat umfasst die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Darüber hinaus kann 3sat in fast ganz Europa und in einigen außereuropäischen Ländern gesehen werden. Die Verbreitung des Programms erfolgt über Kabel, Satellit und DVB-T2. 3sat verfügt darüber hinaus über eine eigene Mediathek, in der die meisten Inhalte zeitunabhängig abgerufen werden können.