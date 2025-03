Ausschüsse

Der Verwaltungsrat hat seine Arbeit in mehreren Ausschüssen organisiert. Diese beraten die Themen der Plenarsitzung vor. Die Aufgabenbereiche des Finanz- und des Investitionsausschusses orientieren sich an der Haushaltssystematik des ZDF.

Finanzausschuss

Der Finanzausschuss befasst sich in erster Linie mit allen Vorgängen, die den Betriebshaushalt betreffen. Hier geht es also unter anderem um die Beteiligungen des ZDF an Tochterunternehmen sowie um Verträge mit Dienstleistern. Ergänzend befasst er sich mit allen Fragen ohne direkten Haushaltsbezug.