Hohe Erwartungshaltung an das ZDF: Bildung ist (sehr) wichtig

Bevölkerung mit vielfältigen Erwartungen an das ZDF

Die Erwartungshaltungen an das ZDF sind vielfältig: Dazu zählen beispielsweise die Vermittlung eines respektvollen Miteinanders, die Rolle einer verlässlichen Quelle in Krisenzeiten, die Unterstützung bei der Unterscheidung von verlässlichen und gefälschten Informationen, der Beitrag zur Demokratiebildung, die einfache Zugänglichkeit zu den ZDF-Inhalten für alle und sowie die Verantwortung, die Erinnerung an deutsche und europäische Geschichte wachzuhalten.