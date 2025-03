Public-Value: Das ZDF erbringt vielfältige Bildungsleistungen

ZDF-Leistungen: Zugänglichkeit, Respektvoller Umgang im Programm und Erinnern an deutsche und europäische Geschichte.

Beitrag zum Erhalt einer demokratischen Gesellschaft

Ferner nehmen die Menschen mehrheitlich folgende Aspekte wahr: den Beitrag zum Erhalt unserer demokratischen Gesellschaft (64 Prozent ), die Rolle einer verlässlichen Informationsquelle in Krisenzeiten (63 Prozent ), unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, Meinungen und Anschauungen im Programm zu Wort kommen lassen (63 Prozent ). Menschen, die das ZDF mindestens selten nutzen, schreiben dem ZDF in allen erfragten Dimensionen eine noch stärkere Bildungsleistung zu. Je häufiger ZDF-Inhalte genutzt werden, desto stärker wird die Bildungsfunktion in den einzelnen Teilaspekten wahrgenommen.