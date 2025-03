Chronik August 2020

Das ZDF gibt die Neubesetzung von Redaktionsleitungen in der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I bekannt. Bereits seit dem 1. März ist Matthias Pfeifer (Jahrgang 1965) als Nachfolger des in den Ruhestand gewechselten Günther van Endert Leiter der Redaktion Fernsehspiel 2 und Koordinator für die Samstagskrimis. Seine vormalige Position – die Leitung der Redaktion Reihen und Serien I - übernimmt ab sofort Jasmin Maeda (Jahrgang 1982). Burkhard Althoff (Jahrgang 1966), derzeit stellvertretender Redaktionsleiter Das kleine Fernsehspiel, übernimmt zum 1. Januar 2020 die Leitung der ZDF-Nachwuchsredaktion von Claudia Tronnier (Jahrgang 1958), die die Redaktion zwölf Jahre lang leitete und zum Jahresende zu ARTE wechselt. In der ZDF-Hauptredaktion Internationale Fiktion (vormals Hauptredaktion Spielfilm) ist Frank Seyberth (Jahrgang 1972) ab sofort Leiter der im Zuge der Neu-Organisation geschaffenen Redaktion Spielfilm und Serie/Koproduktion und verantwortet dort koproduzierte Serien und Spielfilme für alle Sender und Ausspielwege des ZDF. Ebenfalls neu geschaffen und seit dem 1. Dezember 2019 mit Ingrid Gränz (Jahrgang 1961) besetzt wurde die Redaktion Spielfilm und Serie/Akquisition, die den Erwerb von Spielfilm- und Serienlizenzen für die ZDF-Familie verantwortet.



Das "Wacken Open Air" findet in diesem Jahr coronabedingt nicht statt. Dafür zeigt 3sat in Erstausstrahlung die Konzerte Judas Priest: 30 Years of British Steel - Live in Hollywood und Slipknot: Day of the Gusano. Beide wären dieses Jahr in Wacken Headliner gewesen. Außerdem sind drei weitere Konzerte und die Dokumentarfilme Full Metal Village und Wacken - Der Film. Louder than Hell über das weltweit größte Heavy-Metal-Festival zu sehen.



Zum Start der 100. Salzburger Festspiele zeigt ZDFkultur Opern-Highlights mit Starbesetzung in der ZDFmediathek: Verdis La Traviata von 2005 mit Anna Netrebko und Rolando Villazón, Mozarts Le nozze di Figaro, das Highlight der Festivalsaison 2006, und in der Inszenierung von Puccinis La Bohème von 2012 ist Opernstar Anna Netrebko zu sehen. Zudem sind vier große Verdi-Opern, die in den letzten Jahren in Verona inszeniert wurden, in kompletter Länge online abrufbar: Un ballo in maschera (2014), Nabucco (2007), Aida (2012) und Il Trovatore (2019). Abgerundet wird das Paket mit drei weiteren Klassikprogrammen in der ZDFmediathek: Bizets Carmen von den Bregenzer Festspielen 2017, Anna Netrebko in der Waldbühne (2017) sowie der Klassik-Gala aus Baden-Baden (2016).