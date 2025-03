Chronik Februar 2020

In zwei neuen Folgen von ZDFzeit – Die Tricks der Lebensmittelindustrie verblüfft Lebensmittel-Experte Sebastian Lege wieder mit Einblicken in die Trickkiste der Lebensmittelindustrie und zeigt mit welchen Verfahren diese ihre Gewinne optimiert. Gleichzeitig untersucht er in Experimenten mit Testessern, wie sich die Sinne täuschen lassen. In der ersten Folge geht es um Turbo-Chips, Veggie-Burger & Co.. In der zweiten Folge nimmt er Schummel-Vollkorn, Pflanzendrinks & Co. unter die Lupe.