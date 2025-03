Chronik April 2021

Kaum eine Insel ist stärker geprägt von Gegensätzen als Sylt: zwischen Luxus und Ursprünglichkeit, Glamour und natürlicher Idylle. Unter seiner Attraktivität leidet Sylt allerdings auch: Mehr als 750 000 Besucher jährlich statteten der Insel vor Corona einen Besuch ab, zum Nutzen, aber auch zum Leidwesen der Einheimischen. Der Film Sylt – Deutschlands edles Nordlicht wirft einen Blick auf die Parallelwelt im hohen Norden.



Seine Musik kennt heute fast jeder, doch das war nicht immer so: Zu Lebzeiten wurde Antonio Vivaldi (1678 – 1741) zunächst bejubelt, dann vergessen und erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Terra X: Antonio Vivaldi – Meister der Vierjahreszeiten ist eine Reise ins opulente venezianische Barock und gibt Einblick in eine kreative Persönlichkeit. Namhafte Experten beleuchten seinen Lebensweg. Die Star-Violinistin Anne-Sophie Mutter veranschaulicht, was Vivaldis Musik so besonders macht und warum sie für so viele Menschen noch heute aktuell und inspirierend ist.



Die erste von acht neue Folgen der Freitagskrimireihe Der Alte mit dem Titel Falsche Identität, in der Hauptkommissar Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) und seine Kollegen (Stephanie Stumph, Ludwig Blochberger, Thimo Meitner, Christina Rainer) wieder mit spannenden Fällen konfrontiert werden, führt in die Welt der Influencer.



Das ZDF zeigt die Beziehungskomödie Was uns nicht umbringt aus dem Jahr 2018 als Free-TV-Premiere. Der Psychotherapeut Max (August Zirner) muss neben den Problemen seiner Patienten auch sein turbulentes Privatleben meistern. Als er sich in eine liierte Patientin, die spielsüchtige Geräuschemacherin Sophie (Johanna ter Steege) verliebt, gerät seine Welt ins Wanken. In weiteren Rollen spielen unter anderen Barbara Auer als Max‘ Exfrau Loretta sowie Jenny Schily, Bjarne Mädel, Christian Berkel, Mark Waschke, Deborah Kaufmann und Peter Lohmeyer.