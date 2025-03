Chronik Januar 2021

Das ZDF verstärkt wegen der Schulschließungen in der Corona-Pandemie sein Angebot an Bildungsinhalten unter dem Titel «Terra X plus Schule» in der ZDF-Mediathek und auf dem entsprechenden Youtube-Kanal. Jede Woche kommen neue Erklärvideos aus den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik hinzu. Ergänzt wird das Angebot in der Mediathek durch je nach Schulfächern sortierte Dokumentationen, Videos und Beiträge zur rechtefreien Nutzung. Über die neuen Beiträge informiert ein regelmäßiger Newsletter, der von allen Interessierten abonniert werden kann.



Das ZDF berichtet im heute journal, in einer heute journal spezial – Ausgabe, im heute journal update und in der Sonderausgabe von ZDFheute live auf der Nachrichtenplatttform ZDFheute über die Ereignisse rund um das Kapitol in Washington. Bei Markus Lanz wird das Thema ebenfalls tagesaktuell eingeordnet. Alleine im heute-journal informieren sich 8,82 Millionen Zuschauer (Marktanteil 29,4 Prozent) über den Sturm der Unterstützerinnen und Unterstützer von Noch-Präsident Donald Trump auf das US-Kapitol. Aufgebrachte Demonstranten attackieren zwischenzeitlich das Equipment des ZDF-Teams vor Ort und zerstören dabei auch die Videotelefone, wodurch eine Schalte von USA-Korrespondent Elmar Theveßen in das heute-journal spezial nicht möglich ist. Er wird zunächst per Telefon bildlos geschaltet. Im heute journal update ist er dank Ersatzausrüstung dann wieder im Bild zu sehen.



Der neue Fall der Reihe Nord Nord Mord mit dem Titel Sievers und der goldene Fisch führt Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und sein Team in ein Sylter Internat. Denn Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) wird zufällig Zeuge, wie der Lehrer Stefan Conrad bei einem Physik-Experiment in den Tod stürzt. Was wie ein tragischer Unfall aussieht, wird für Sievers, Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk schnell zu einem Mordfall.