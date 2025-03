Chronik Juli 2021

Das große Deutschland-Quiz heißt die neue Show, mit der Sabine Heinrich ihre Premiere als Moderatorin im ZDF feiert. Sie nimmt das Publikum mit auf große Quiz- und Spielreise durch Deutschland. In 45 Minuten spielen vier Prominente aus allen Himmelsrichtungen Deutschlands. In spannenden Duellen mit Aktionsspielen und Fragerunden stellen sie unter Beweis, wie gut sie ihre Heimat kennen. Die Gewinnsumme spenden die Sieger an ein oder mehrere Projekte in Deutschland aus den Bereichen Naturschutz, Bildung, Soziales oder Kultur. Zunächst ist das Quiz jeweils an vier Samstagen um 19.25 Uhr im ZDF zu sehen. Ab 7. August startet die lange Ausgabe der Show mit acht Kandidatinnen und Kandidaten am Samstagabend um 20.15 Uhr. Eine weitere Ausgabe sendet das ZDF am 25. September.



Nach dem Erfolg der ersten Show feiert 50 Jahre ZDF-Hitparade – Die Zugabe nun zum zweiten Mal das Jubiläum der "ZDF-Hitparade" und knüpft nahtlos an den ersten Teil an. Moderator Thomas Gottschalk erinnert an Auftritts- und Platzierungsrekorde, Modesünden und blickt mit in einem Quiz spielerisch auf die "Hitparade" zurück. Junge Schlagerkünstler*innen singen eine Hommage an die bereits Verstorbenen, und dazwischen präsentieren Schlagerlegenden ihre Kulthits.