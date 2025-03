Chronik April 2022

Die Artenvielfalt des Watts, Seegras-Wiesen, die so viel CO2 binden wie der Regenwald, aber auch die Gefährdung der Tiere durch Lärmbelastung und Geisternetze – Meeresbiologe und Forschungstaucher Uli Kunz ist in Terra X: Faszination Wasser in der Nord- und Ostsee unterwegs. Er spricht mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, taucht hinab in die Tiefen und trifft besondere Küstenbewohner. Gedreht wurde die zweiteilige Dokumentation zu verschiedenen Jahreszeiten, um den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Einblick in unterschiedliche Naturphänomene zu geben. In der ersten Folge geht es an die Stürmische Nordsee. Die zweite Folge stellt die Geheimnisvolle Ostsee vor.



Mit den Episoden Zur Feier des Tages und Viergefühl startet das ZDF die neue Herzkino-Reihe Freunde sind mehr über eine eingeschworene Gemeinschaft auf der Insel Rügen. Fabian Andres (Nicola Fritzen), Johanna Tredup (Greta Galisch de Palma), Jette Heidmann (Anne Weinknecht) und Malte Dannwitz (Oliver Bröcker) sind beste Freunde seit ihrer Kindheit in DDR-Zeiten. Vertrauen, Respekt, Zusammenhalt stehen für die vier an erster Stelle. Damit schaffen sie es auch durch schwierige Zeiten und Probleme. Die beiden Filme sind ab 26. März in der ZDFmediathek abrufbar.