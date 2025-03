ZDF-Chronik Februar 2022

Nach Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine am Morgen des 24. Februar ändert das ZDF seinen Programmablauf und berichtet kontinuierlich über die kriegerischen Entwicklungen. Das ZDF-Morgenmagazin verlängert seine Sendezeit bis 10.30 und übergibt dann an ein heute spezial. Um 12.15 und um 17.15 folgen unter dem Titel Krieg in Europa – Russland greift die Ukraine an zwei jeweils 45-minütige ZDFspezial-Ausgaben – darin integriert um 17.30 Uhr die Ansprache des Bundeskanzlers. Ab 19.30 geht unter dem gleichen Titel ein weiteres, ausführliches ZDF spezial auf Sendung. Darin eingebettet die Sendung Was nun, Frau Baerbock?, in der ZDF-Chefredakteur Peter Frey und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten die Außenministerin zur aktuellen Situation befragen, sowie ein 45-minütiges maybrit illner Ukraine spezial. Ab 21.45 berichtet das heute journal in einer 45-minütigen Ausgabe über das Kriegsgeschehen. Direkt im Anschluss daran greift die Gesprächsrunde bei Markus Lanz das Thema auf, bevor um Mitternacht das heute journal update übernimmt.



Auch am 25. Februar informiert das ZDF durchgehend in einem verlängerten ZDFmorgenmagazin und einem sich anschließenden, 90-minütigen heute spezial. Weitere heute spezial-Ausgaben folgen um 14.00 Uhr und um 15.00 Uhr; die 19.00-Uhr-heute wird auf 30 Minuten verlängert. Hinzu kommen drei jeweils 45-minütige ZDF spezial-Ausgaben mit dem Titel Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine um 12.15 Uhr, 17.15 Uhr und 19.30 Uhr.



Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine verzichtet das ZDF auf die Ausstrahlung von Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung und Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Beide Sendungen sind aber in der ZDFmediathek abrufbar.