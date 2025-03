Chronik März 2022

Als Nachfolgesendung des Magazins sonntags – TV fürs Leben geht mit 37°Leben ein neues Reportageformat an den Start. Es soll plattformübergreifend in der Mediathek und auf YouTube eine junge Nutzerschaft erreichen. Themen der Sendung sind existentielle Lebensfragen in den Bereichen Lebensführung, Identität, Familie, Partnerschaft, seelische Gesundheit, Glauben und religiöse Orientierung. Die erste Ausgabe begleitet unter dem Titel Plötzlich Pfleger*in. Berufswechsel in der Pandemie Menschen, die sich pandemiebedingt beruflich neu orientieren müssen.



Ukraine-Krieg bewegt Deutschland – Helfen, hoffen und bangen lautet der Titel der sonntäglichen ZDF.reportage. Der Film zeichnet ein Stimmungsbild im Land angesichts des Krieges in der Ukraine. Ein aktuelles ZDF spezial: Krieg in Europa – Russischer Angriff auf die Ukraine bringt auch am zweiten Sonntag nach Beginn der russischen Invasion auf den neuesten Stand. Im Abendprogramm sendet das ZDF ein weiteres maybrit illner spezial zum Krieg in der Ukraine.



ZDFinfo zeigt einen ganzen Tag lang Dokumentationen, die einen kritischen Blick auf Lebensmittel werfen. Darunter sind drei Erstausstrahlungen mit dem Food-Entertainer Sebastian Lege: Lebensmitteltricks – Lege packt aus. Der ausgebildete Koch und Lebensmittelentwickler nimmt Cornflakes & Co ins Visier und deckt Fiese Frühstücksfallen auf. Er baut scheinbare Luxusprodukte nach – wie Trüffel-Pasta und "Marc de Champagne"-Pralinen – und entlarvt so Falsche Feinkost-Versprechen. Und er zeigt in Fragwürdige Fertigprodukte auf unterhaltsame Weise, wie wenig industrielle Fertigprodukte mit ihren Vorbildern zu tun haben.



Nach der erfolgreichen ersten Staffel der ZDFneo-Wissenschaftssendung MAITHINK X - Die Show meldet sich Dr. Mai Thi Nguyen-Kim mit einer Fortsetzung zurück. Mit "Ask Mai Anything" bietet die Show regelmäßig ein interaktives Online-Format.