Chronik November 2022

ARD und ZDF berichten umfassend und kritisch von der FIFA Fußball-Weltmeister­schaft in Katar, übertragen 48 der 64 WM-Spiele und realisieren diese Übertragungen im Nationalen Broadcast-Center auf dem Mainzer Lerchenberg. Auch das dort temporär aufgebaute WM-Studio nutzen ARD und ZDF in Mainz gemeinsam. Vor Ort in Katar ist das ZDF mit einem kleinen Team im International Broadcast Center (IBC) von Doha präsent. Dazu zählen unter anderem die Live-Reporterinnen und -Reporter wie Béla Réthy und Claudia Neumann sowie Sven Voss als Moderator am Quartier der deutschen Nationalmannschaft. ZDF-Team- und -Programmchef ist Christoph Hamm. Das ZDF startet am 20. November in sportstudio live – FIFA WM 2022, zeigt noch einmal rückblickend, wie es zur Vergabe der WM an Katar kam und berichtet vor der Übertragung des Eröffnungsspiels Katar gegen Ecuador von der Eröffnungsfeier. Das ZDF überträgt 18 Spiele der WM-Gruppenphase live, darunter das Topspiel Spanien gegen Deutschland am 27. November. Nach den ersten drei ZDF-WM-Tagen wechseln sich ARD und ZDF in den Spieltagen der WM-Gruppenphase ab. Mobil und parallel zum TV bietet das WM-Angebot in der ZDFmediathek alles Wissenswerte zum Turnier. Das ZDF-Onlineangebot bündelt alle Informationen zu den 64 Spielen jeweils auf einer Matchseite. Alle WM-Spiele im ZDF werden auch online als Livestream angeboten. Und für ein besonderes Nutzererlebnis sorgt der ZDF-Highlight-Player: Die Nutzerinnen und Nutzer können sich im Livestream bei allen Spielen zu spannenden Szenen, Toren oder strittigen Schiedsrichterentscheidungen navigieren.