Chronik April 2023

Über die Ostertage bietet das ZDF einige Sendungen mit christlichen Themen an. Am 6. April blickt die Dokumentation Papst Franziskus – große Hoffnung, tiefer Fall? auf die bislang zehnjährige Amtszeit von Papst Franziskus. Am 7. April (Karfreitag) stellt die Reihe Leben ist mehr! mit der Folge Ein letzter Wunsch den spendenfinanzierten "Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes vor. 37°Leben berichtet am 9. April in Wer kann Kanzel? über neue Ausbildungswege in der evangelischen Kirche. Es folgt ein Evangelischer Gottesdienst aus der Samariterkirche in Berlin. Für die Feiertagsdokumentation Wenn das Unmögliche wahr wird: Wie Wunder unser Leben verändern begibt sich Collien Ulmen-Fernandes auf Spurensuche in Sachen Wunder und sucht Antworten auf die Frage, was hinter Wundern steckt und warum wir Menschen darauf hoffen, dass das Unmögliche wahr wird. Am Dienstag nach Ostern stellt 37°: Kirche mal anders - Pastor*innen im Aufbruch drei junge Pastor*innen vor, die die unter dramatischem Mitgliederschwund leidende Kirche mit ebenso unterschiedlichen wie ungewöhnlichen Mitteln diverser machen und wieder in der Mitte der Gesellschaft verankern möchten.