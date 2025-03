Chronik August 2023

Seit der Neuköllner Silvesternacht wird diskutiert über fehlenden Respekt und gewaltbereite Jugendliche. In Am Puls mit Sarah Tacke – Kein Respekt! Wenn Jugendliche zuschlagen geht die ZDF-Rechtsexpertin dem Problem auf den Grund: Wer sind die Täter, was treibt sie an? Handelt es sich um Einzelfälle? Oder hat Deutschland ein strukturelles Problem mit Jugendgewalt?



Die offizielle Reichsgründung hat eine kleine Gruppe von Souveränisten in Freiheit ist das Einzigste, was zählt bereits hinter sich gebracht. Jetzt gilt es nur noch, die deutsche Regierung zu stürzen. Also scheucht der Anführer "Hans" (Bibiana Beglau) seine Mitverschwörer durch die letzten Vorbereitungen bis zur Revolution. Die sechsteilige, satirische und groteske Instant-Fiction-Serie ist bereits ab 27. Juli in der ZDFmediathek abrufbar.