Chronik Januar 2023

Dr. Yorck Polus (52) übernimmt die Leitung der ZDF-Hauptredaktion Sport. Er folgt auf Thomas Fuhrmann, der seit dem 1. Oktober 2022 als Beauftragter für Sportstrategie in der Intendanz des ZDF tätig ist. Yorck Polus ist seit 22 Jahren als Reporter im Einsatz. Seit 2002 berichtet er von Olympischen Spielen, seit 2010 moderiert er zudem Paralympics-Übertragungen sowie Live-Sendungen der Handball-Welt- und Europameisterschaften und leitet zudem seit fast fünf Jahren die ZDF-Redaktion sportstudio reportage.



Hilke Petersen (55) übernimmt die Leitung des ZDF-Auslandsstudios in London. Sie folgt auf Diana Zimmermann, die nach über sieben Jahren als Korrespondentin für Großbritannien und Irland ins ZDF-Hauptstadtstudio nach Berlin gewechselt ist. Hilke Petersen ist seit 2001 für das ZDF tätig, unter anderem als Leiterin des ZDF-Studios Baden-Württemberg sowie als Moderatorin und stellvertretende Redaktionsleiterin von Frontal 21. Zuletzt war sie als Chefin vom Dienst innerhalb der Chefredaktion tätig.



Neue Leiterin der Hauptabteilung Finanzen ist Susanne Flügel. Sie begann ihre Tätigkeit im ZDF 1999 als Leiterin Controlling der Verwaltungsdirektion und leitete ab 2005 den Bereich Unternehmenscontrolling/Zentrale Aufgaben Verwaltungsdirektion. Zur Hauptabteilung Finanzen gehören die Abteilungen Haushalt, Rechnungswesen sowie Personal- und Honorarabrechnung. Susanne Flügel folgt in dieser Funktion Petra Birkenbeil, die aus ihrem aktiven Dienst ausscheidet.



Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2023 ist das musikalische Highlight zum Jahresauftakt. Das ZDF überträgt das Konzert live aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Am Dirigentenpult steht zum dritten Mal der Österreicher Franz Welser-Möst.



Mit dem Fund eines Dinosauriers, der genau an dem Tag starb, als vor 66 Millionen Jahren ein Asteroid auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko einschlug, gelang dem Paläontologen Robert DePalma und seinem Team ein Meilenstein der Forschung und eine wissenschaftliche Sensation. Terra X: Die letzten Stunden der Dinosaurier dokumentiert die spannende Entdeckungsgeschichte eines der bedeutendsten paläontologischen Funde der vergangenen Jahrzehnte und macht in spektakulären Bildern das Leben gegen Ende der Kreidezeit am heutigen Fundort und den Showdown erlebbar.



Am Neujahrsabend nehmen Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) und seine Crew in Das Traumschiff – Bahamas Kurs auf den Inselstaat im Atlantik. Anschließend geht es in Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise nach Ligurien für die Passagiere an die Küste der italienischen Riviera.