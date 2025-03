Chronik Juli 2023

Unter dem Titel Die Giovanni Zarrella Show – Die große Sommerparty kommt die Show erstmals aus der Dortmunder Westfalenhalle.Mit dabei sind Maite Kelly, Semino Rossi, Ben Zucker, Michelle, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P, Heinz Rudolf Kunze, Anna Maria Zimmermann, Mickie Krause und Schlagerlegende Michael Holm, der mit Ramon Roselly auftritt. Simply Red, Ella Endlich, Kerstin Ott, Anna-Carina Woitschack, Michael Bolton und die italienische Kultband Ricchi e Poveri komplettieren das umfangreiche Line-up.



3sat sendet den ganzen Tag über eine Sommerausgabe von Pop around the clock. In der Reihe The true Story of.. werden Adele und Lady Gaga porträtiert. Die Reihe Hard’n’ Heavy zeigt The Story of Guns N’ Roses, The Story of Kiss und The Story of Alice Cooper. The day, the Rock Star Died erinnert an Michael Hutchence, David Bowie, Whitney Houston und Amy Winehouse . Zu sehen und zu hören sind außerdem die Spice Girls, Katy Perry, Pink und viele andere. Zehn Erstausstrahlungen mit Konzert-Highlights runden das Programm ab, darunter das Isle of Wight Festival 2023 und Herbert Grönemeyer: Das ist los Tour 2023 aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.