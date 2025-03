Chronik Juni 2023

Am 3. Juni 2008 startete Markus Lanz im ZDF – nun feiert die Sendung Jubiläum: 15 Jahre spannende Gespräche am späten Abend in mittlerweile 1.812 Sendungen. Das Format hat in 15 Jahren eine Wandlung erfahren, wie es sie im deutschen Fernsehen nur selten gegeben hat. Aus einer Unterhaltungssendung mit einem bunten Gäste- und Themenmix, in der Showstars ebenso Platz fanden, wie Fußballlegenden, Weltreisende und gesellschaftspolitische Persönlichkeiten, ist eine nachgefragte politische Talkshow geworden.



Rund 40 Prozent der Menschen in Deutschland leiden an einer chronischen Krankheit, manche über Jahrzehnte. Die Folgen belasten alle: die Betroffenen, die Gesellschaft und die öffentlichen Kassen. Wie könnte chronisch Erkrankten besser geholfen werden? Und was muss – und kann – das Gesundheitssystem leisten? Mit diesen Themen beschäftigt sich die 3sat-Reihe in der Dokumentation Heilung für chronisch Kranke? – Vom Profit zur Prävention. Im Anschluss diskutiert Gert Scobel in Scobel - Not-OP fürs Gesundheitswesen mit seinen Gästen darüber, ob die geplanten Reformen des Gesundheitswesens durchführbar sind und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.