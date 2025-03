Chronik November 2023

Faszinierende Orte sind das Thema der neuen Ausgabe von Die große „Terra X"-Show mit Johannes B. Kerner. Zwei prominente Teams (Esther Schweins und Henry Maske sowie Valerie Niehaus und Thomas Anders) kämpfen in einem Duell unterhaltsamer Wissensspiele um 20.000 Euro für einen guten Zweck.



In der STATION Berlin werden die diesjährigen Gewinner des Deutschen Zukunftspreises gekürt und geehrt. Unter dem Titel Deutscher Zukunftspreis 2023 – Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation überträgt das ZDF die von Yve Fehring moderierte Veranstaltung ab 18.00 Uhr live in der ZDFmediathek und zeigt diese später im ZDF-Abendprogramm. Die drei nominierten Teams und ihre Arbeiten werden in Filmbeiträgen und Gesprächen vorgestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht die hochrangige Auszeichnung an das Siegerteam. Der Preis wird in diesem Jahr zum 27. Mal verliehen. Von Beginn an – seit 1997 – ist das ZDF als Medienpartner dabei.



3satzeigt den aufwendig recherchierten Dokumentarfilm JFK Revisited – Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy von Oscar-Preisträger Oliver Stone über den Mord an John F. Kennedy zum 60. Todestag des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten als Free-TV-Premiere.