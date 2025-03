Chronik Juli 2024

Thomas Reichart wird zum 1. November 2024 Leiter des ZDF-Studios in Tel Aviv. Er folgt damit auf Michael Bewerunge, der die Studioleitung in Wien von Britta Hilpert übernimmt, die zum 1. Oktober 2024 Studioleiterin in Hamburg wird.



Thomas Reichart (Jahrgang 1971) ist seit Juli 2000 für das ZDF im Einsatz. Nach einer Station bei Kennzeichen D war er bis September 2010 als Redakteur und Reporter bei Frontal 21 tätig. 2014 übernahm Thomas Reichart die Leitung des ZDF-Auslandsstudios in Peking, bevor er 2009 als Redakteur und Reporter ins Hauptstadtstudio Berlin zurückkehrte.



Michael Bewerunge (Jahrgang 1961) ist seit 2020 Studioleiter im Auslandsstudio Tel Aviv. Für das ZDF ist er bereits seit 1992 in verschiedenen Bereichen der ZDF-Chefredaktion tätig. Zunächst als Redakteur und Reporter im Studio Bonn, ab 1999 im Hauptstadtstudio Berlin. Es folgten Korrespondenten-Stationen im Auslandsstudio Rom (ab 2012) und im ZDF-Landesstudio Sachsen, das er von 2017 bis 2020 leitete.



Britta Hilpert (Jahrgang 1966) arbeitet seit 1993 in verschiedenen Redaktionen der ZDF-Chefredaktion. Nach Stationen bei WISO und im heute journal wechselte sie 1997 als Reporterin ins ZDF-Landesstudio Hessen. Von 1998 bis 2000 leitete sie das ZDF-Landesstudio im Saarland. Bis 2004 war sie Korrespondentin in Brüssel. Es folgten Studioleitungen in Moskau (2004 bis 2008) und Brandenburg (2009 bis 2017). Seit 2018 ist Britta Hilpert Studioleiterin in Wien.



Das Pop-Phänomen Taylor Swift begeistert Fans auf der ganzen Welt. Sie räumt unzählige Preise ab. The true Story of Taylor Swift in ZDFinfo porträtiert die Künstlerin, der der Sprung von der Country-Musikerin zum Weltstar gelang.



Ab sofort wird in den laufenden Programmen von ZDF, ZDFneo, ZDFinfo und 3sat kein HD-Logo mehr eingeblendet. Da das ZDF bereits seit 2011 in High Definition sendet, ist das Format längst Standard und bedarf keiner gesonderten Kennzeichnung mehr. Für Zuschauerinnen und Zuschauer ändert sich nichts.