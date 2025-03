Chronik Mai 2024

Umfragen zur Landtagswahl in Thüringen am 1. September 2024 sehen die als erwiesen rechtsextremistisch eingestufte AfD um Björn Höcke weit vorn. Warum wollen in Thüringen so viele ihr Kreuz ganz rechts machen? In ihrem Film Testfall Thüringen – Demokratie in Gefahr? gehen Melanie Haack, Leiterin des ZDF-Landesstudios in Thüringen, und Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios in Niedersachsen der Frage nach, woher die Tendenz zum politischen Extrem kommt.



Im Jahr 2024 wird zum 52. Mal der Deutsche Kleinkunstpreis verliehen – eine der bedeutendsten Auszeichnungen für deutschsprachige Bühnenkunst. Seit 1972 wählt eine Fachjury unter der Leitung des Mainzer Forum-Theaters "unterhaus" die besten Künstlerinnen und Künstler des Jahres. 3sat zeigt die Veranstaltung unter dem Titel Verleihung Deutscher Kleinkunstpreis 2024 im linearen Fernsehen, in der Mediathek und auf seinen Onlineplattformen. Tobias Mann moderiert die Veranstaltung aus dem Frankfurter Hof in Mainz, die am 24. Mai noch einmal im ZDF-Hauptprogramm zu sehen ist.