16:00-16:30

Zielgruppenorientiertes Entwickeln von Fiction-Formaten für die Mediathek

Serien entwickeln, ganz nah an der Zielgruppe: was bewegt sie, was wollen sie sehen? Wir zeigen einen Ansatz für zielgruppenorientierte Formatentwicklung.

Theresa Schreiber

(ZDF, HR Digitale Medien)

Anna Schug

(ZDF, Medienforschung)

ZDF Bus