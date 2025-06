"Terra X" - Auszeichungen und Preise

2024

"Unsere Erde III – Von Meerengeln und Teufelsrochen" hat beim Green Screen-Festival den Preis „Bester Meeresfilm“ gewonnen.



FICAB (Festival International de Cine Arqueológico del Bidasoa)

- EITB Gender Perspective Prize

2023

Eisige Welten II " Wissenschaftspreis für Biodiversität beim Naturfilmfestival in Ludwigsburg

Special Award für die beste Serienproduktion: Terra X beim Green Screen Festival

2022

Beim renommierten Wildscreen Festival in Bristol wurde die Dokumentationsreihe "Unser grüner Planet" mit einem Panda Award als beste Serie ausgezeichnet. Der Preis gilt als Oscar im Naturfilmbereich.

2021

New York Festival 2021, Bronze in der Kategorie Climate Change & Sustainability, Anthropocene The rise of humans, EARTH

"Grand Agrofilm Award" (Hauptpreis beim Agrofestival der Slowakischen Republik) für die Dokumentation "Artensterben – die Fakten"

2020

Shanghai: Golden Magnolia Award: Best Documentary Series – Anthropocene

Silbersalz Science and Media Awards: Best International Factual Series: Anthropocene

International Film Festival Agrofilm: Grand Agrofilm Award for: Anthropocene – The rise of humans, EARTH

Cannes, Corporate Media and TV Awards: Anthropocene – Water: Silver Dolphin;

"Best Multi-Platform Factual Project Award" beim World Congress of Science and Factual Producers für die Dokumentation " Die letzten Tage von Pompeji

2019

"Deutscher Fernsehpreis – bester Doku-Mehrteiler" für "Die Reise der Menschheit"

2018

"Georg von Holtzbrinckpreis" für den Dreiteiler " Unsere Wälder

"Erster Preis für die beste Wissenschaftsdokumentation" des VerCiencia Projects, Brasilien, für die Dokumentation " Sensationsfund in Brasilien – Die ersten Amerikaner

2016

"Erster Preis Science" beim UN Elephant Film Festival, Geneva/Jackson, WY/New York für die Dokumentation " Wie Elefanten denken

2014

"Bayerischer Fernsehpreis – blauer Panther" für den Zweiteiler "Expedition Deutschland"

"Bester Film" beim Internationalen Filmfestival Ekofilm in Ostrava für die Produktion "Wilder Planet: Stürme"

"Envirofilm - Prize for the best educational and instructive Film" für die Dokumentation "Supertiere"

2012

"Bester ausländischer Film" beim Blue Ocean Festival in Monterey für die Doku-Reihe "Universum der Ozeane – mit Frank Schätzing"

"Most Innovative Documentary" im Bereich "Nature & Environment" beim Golden Panda Award für die Doku-Reihe "Universum der Ozeane – mit Frank Schätzing"

2011

"Deutscher Kamerapreis" – Sonderpreis für die Reihe " Deutschland von oben

"Goldene Kamera – Beste Information (Tierreportage)" für die Dokumentation "Supertiere"

2010