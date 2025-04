80 Jahre Kriegsende: ZDF-Veranstaltung in Leipzig

Der 8. Mai 1945 markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 80 Jahren. Das Erinnern und Aufarbeiten dieser dunklen Vergangenheit haben unser Verständnis von Verantwortung, Schuld und Versöhnung tiefgreifend beeinflusst.Zu dieser Zeitenwende macht das ZDF in Web, App und TV sowie in ZDFinfo ZDFneo und in den Partnerkanälen ein vielfältiges Programmangebot mit verschiedenen Sendungen, Dokus und Filmen.