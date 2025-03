Spendenaufrufe und Charity

Jedes Jahr unterstützt das ZDF karitative Organisationen durch Spendenaufrufe im Programm. Darüber hinaus gibt es regelmäßige Sendungen zugunsten ausgewählter Hilfsorganisationen, in denen die Zuschauer zu Spenden für die Organisationen aufgerufen werden.

2019 gab es insgesamt drei »Charity«- Sendungen der Hauptredaktion Show. Bei "Willkommen bei Carmen Nebel" (14. September 2019) wurde für die "Deutsche Krebshilfe" gespendet (Spendensumme 2,75 Millionen Euro). In der Sendung "Die schönsten Weihnachts-Hits" (4. Dezember 2019) wurde zugunsten der kirchlichen Hilfswerke "Brot für die Welt" und "Misereor" gesammelt (Spendensumme 2,4 Millionen Euro). Bei " Ein Herz für Kinder " (7. Dezember 2019) von BILD und ZDF − moderiert von Johannes B. Kerner – wurden bis zum Ende der Sendung über 18 Millionen Euro für notleidende Kinder gespendet.

spenden.zdf.de

Darüber hinaus veröffentlicht das ZDF bei großen Katastrophen im In- oder Ausland Spendenaufrufe in seinen aktuellen Sendungen. Bei der Veröffentlichung dieser Aufrufe arbeitet das ZDF mit dem " Aktionsbündnis Katastrophenhilfe " zusammen, das aus " Caritas international ", " Deutsches Rotes Kreuz ", " Diakonie Katastrophenhilfe " und " UNICEF Deutschland " besteht. Spendenaufrufe anderer Hilfsorganisationen, die das Spendensiegel tragen, werden auf der Internetseite „ spenden.zdf.de “ und im Videotext berücksichtigt. Den Zuschauer über Katastrophen zu informieren und ihm gleichzeitig Wege aufzuzeigen, um sinnvoll zu helfen – das wird als Teil des Programmauftrags verstanden.

Katastrophenhilfe / Flüchtlingshilfe

In großen Teilen des östlichen und südlichen Afrikas herrscht extreme Dürre, die sich mit sintflutartigen Regenfällen abwechselt. Dramatische Ernteausfälle sind die Folge. Es kommt immer wieder zu Hungerkrisen und größeren Versorgungsproblemen. Insgesamt sind auch dank der Spendenaufrufe des ZDF beim "Aktionsbündnis Katastrophenhilfe" (AKH) in den vergangenen Jahren mehr als vier Millionen Euro an Spenden eingegangen.