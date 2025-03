Die " Hans-Rosenthal-Stiftung – schnelle Hilfe in akuter Not – e.V. " unterstützt rasch und unbürokratisch Menschen, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen oder unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind. Der Verein setzt die Aktion Dalli-Dalli-hilft fort, die vom ZDF und dem 1987 verstorbenen Fernsehmoderator Hans Rosenthal in der von 1971 bis 1986 ausgestrahlten Sendung "Dalli-Dalli" ins Leben gerufen worden war. Das ZDF engagiert sich als Gründungsmitglied seit 1987 in der " Hans-Rosenthal-Stiftung ". Der Verein wird unter anderem durch Spenden und Nachlässe finanziert. Seit 2003 vergibt die Stiftung gemeinsam mit dem Verein "Aktion Hilfe in Not" den Hans-Rosenthal-Ehrenpreis an Personen oder Institutionen, die sich in herausragender Weise und uneigennützig für Not leidende Menschen einsetzen.