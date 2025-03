Gesellschaftliche Debatte

Auch das breite ehrenamtliche Engagement in Deutschland wurde im ZDF-Programm in all seinen Facetten dargelegt. Gleichzeitig widmete sich www.heute.de in einer zehnteiligen Serie namens "Gekommen, um zu bleiben" Mitbürgern, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Um die dabei häufig auftretende Frage, wie viel Diversität und Toleranz unsere Gesellschaft verträgt, geht es auch in dem Fernsehdrama " Die Neue ", in dem eine junge Muslimin Grenzen austestet. Zunächst scheint die Schulwechslerin mit dem streng gebundenen Kopftuch auf wenig Verständnis ihres neuen Umfelds hoffen zu dürfen. Ihre Lehrerin hingegen will die strenggläubige Türkin unbedingt verstehen, erwirkt sogar ihre Befreiung vom Sportunterricht – gegen den Willen der Klasse, der Kollegen und auch der säkular eingestellten Eltern, die den religiösen Eifer ihrer Tochter nicht verstehen. Als sie heimlich einen Gebetsraum in der Schule einrichtet und zwei weitere Schülerinnen nur noch verschleiert zum Unterricht erscheinen wollen, eskaliert die Situation.Es ist nicht selbstverständlich, dass einem aufwendigen Fernsehfilm mit einem produktionellen in diesem Fall im Oktober 2015 eine thematische Punktlandung gelingt. Dass die großen Fragen des Films nach Identität und Selbstbestimmung, Integration und Konformismus so aktuell und lebensnah thematisiert werden konnten, liegt nicht zuletzt an der kenntnisreichen Regiearbeit der Deutschtürkin Buket Alakus und der fachlichen Beratung durch eine Sozialwissenschaftlerin. Aber erst die darstellerische Leistung vor allem der beiden Hauptfiguren macht für den Zuschauer greifbar, dass der interkulturelle Konflikt vor allem getrieben ist durch eigene Projektionen und Ängste der Lehrerin, der Schüler und des Kollegiums.