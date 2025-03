Programm und Glaube

Die Sendung bietet ein in Deutschland einzigartiges mediales Forum, um unterschiedliche Standpunkte sichtbar zu machen und auszutauschen. Gleichzeitig begleitet das Forum am Freitag die aktuellen Ereignisse rund um Islam und Islamismus in Reportagen und Interviews, bietet fundiertes Hintergrundwissen und bildet über seiner Gesprächspartner die muslimische Community in Deutschland ab. Das Forum ist vielfach Vorreiter und Ideengeber in der Themensetzung für andere Sendungen und Medien. Zu sehen ist das Forum am Freitag wöchentlich in ZDFinfo und in der ZDFmediathek.