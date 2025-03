Qualitätsangebote für Kinder

Bei der Reisereportage-Reihe „Das erste Mal … “ vermittelt das Nachwuchsreporter-Duo Louisa und Philipp den Zuschauerinnen und Zuschauer einen abwechslungsreichen Einblick in die Vielfalt anderer Länder und Kontinente. Dabei zeigen sie eine sehr persönliche Perspektive ihrer Erlebnisse und Eindrücke. Die beiden jungen Reporter schauen dabei auf gesellschaftliche sowie politische Themen vor Ort. Auf ihre unverkrampfte und ehrliche Art kommen sie mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt, die ihnen Einblicke eröffnen, die normalen Reisenden oft verwehrt bleiben. So erfahren Louisa und Philipp von Geschichten, Problemen und Traditionen, die immer auch ein Spiegel des jeweiligen Landes sind.

2017 stellten Louisa und Phillip in „Das erste Mal … USA!“ den Zuschauern das Traumland vieler Kinder und Jugendlicher vor. In der mit dem „EMIL“ 2017 ausgezeichneten Folge „Louisa und Philipp in Texas“ besuchen die beiden unter anderem Justin, einen Jugendlichen, in dessen Elternhaus es überall Schusswaffen gibt – sogar in seinem eigenen Zimmer. Louisa und Philipp zeigen Einblicke in eine Welt, in der ihnen nicht nur Justins Umgang mit Waffen, sondern auch seine Vorstellungen von Gesellschaft und Selbstverteidigung fremd erscheinen.In „Das erste Mal … Europa!“ reisten die beiden 2018 in zwölf Wochen quer durch Europa. 2019 ging es für Louisa und Philipp in „Das erste Mal … Asien!“ durch sieben Länder Asiens.