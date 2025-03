Literatur im ZDF

Seit 1999 hat sich das "Blaue Sofa", eine Kooperation von Bertelsmann, ZDF, "Deutschlandfunk Kultur" und 3sat, als Autorentreffpunkt auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt etabliert. Knapp 60 Autoren nehmen auf dem "Blauen Sofa" zur Leipziger und Frankfurter Buchmesse Platz und stellen in halbstündigen Gesprächen ihre neuen Bücher vor. Nachmittags findet auf dem "Blauen Sofa" täglich "Die blaue Stunde" statt, ein Gespräch mit mehreren Autorinnen und Autoren, die über verschiedene Themen diskutieren. Das Beste vom "Blauen Sofa" sendet 3sat in einer 90-minütigen Zusammenfassungen, das ZDF zeigt eine dreistündige Zusammenfassung der Gespräche in "Die lange Nacht des Blauen Sofas". Auch die ZDF-Kultursendung " aspekte " widmet sich anlässlich der Buchmessen intensiv der Literatur. Alle Gespräche werden per Livestream im Internet übertragen und sind als Video in der ZDFmediathek und auf 3sat online abrufbar.