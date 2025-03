Kulturelles Erbe / Kulturrat

Das ZDF unterhält eine enge Partnerschaft mit der " Deutschen Stiftung Denkmalschutz " (DSD) und dem " Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz " (DNK). Auf Anregung des DNK wurde die Initiative zur Einrichtung eines Europäischen Kulturerbejahres (EYCH 2018) gestartet, das 2018 als EU-Projekt in 37 Ländern durchgeführt wurde. Der Schwerpunkt Deutschlands für dieses Jahr umfasste das Thema »Denkmalschutz und baukulturelles Erbe«; über 400 Projekte sind hier gefördert worden. Für die Durchführung des Kulturerbejahres wurde ein nationaler Programmbeirat ins Leben gerufen, in dem auch das ZDF vertreten war. Darüber hinaus unterstützte das ZDF das DNK bei der Herstellung eines Werbevideos und machte auf das Kulturerbejahr in seinen Sendungen aufmerksam