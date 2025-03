In Zeiten raschen Wandels von Medientechnologien und Mediennutzungsoptionen sind empirische Forschungsergebnisse zentraler Bestandteil für den Unternehmenserfolg. Allerdings ist auch festzustellen, dass empirische Befunde instrumentalisiert werden; nach den Ergebnissen einiger solcher Studien hätte das Ende des Fernsehens spätestens schon vor 15 Jahren stattfinden müssen. Sowohl bei der internen Bewertung der Leistung des öffentlich- rechtlichen Rundfunks als auch bei seiner Darstellung in der Öffentlichkeit bedarf es nachhaltiger und verlässlicher Forschung. Nachhaltigkeit in den Methoden ist dabei eine Voraussetzung, um auch nachhaltige Ergebnisse mit Benchmark-Qualität zu erzielen. Mit der Dachmarke "Medien und ihr Publikum" setzt die Medienforschung die ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation und die ARD/ZDF-Onlinestudie mit einem methodisch innovativen Konzept fort. Mit diesen Studien verfügt der öffentlich-rechtliche Rundfunk über zwei empirische Erhebungen, die die Entwicklung von Fernsehen seit 1964 (bis 2015 alle fünf Jahre) und von Online in jährlichem Zyklus seit 1997 auf Basis einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe analysieren. Mediennutzung und Medienbewertung stehen im Mittelpunkt der ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation ; das »neue Medium« Online steht im Mittelpunkt der ARD/ ZDF-Onlinestudie