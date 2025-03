Kooperationen

Die zweite Komponente des Austauschs mit der Wissenschaft bilden zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZDF, die als Dozenten an verschiedenen Instituten und Lehrstühlen sowie an der Medienakademie von ARD und ZDF tätig sind. Derzeit stellen über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Fachwissen als Dozenten in Vorlesungen und Seminaren Studentinnen und Studenten zur Verfügung. Die Dozententätigkeit wird nicht im Rahmen der Beschäftigung im ZDF ausgeübt, sondern als eine zu beantragende Nebentätigkeit, für deren Erbringung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Freizeit bzw. Urlaub in Anspruch nehmen müssen. Da das ZDF die Vorteile des wissenschaftlichen Austauschs sieht, wird von Seiten des Unternehmens versucht, wenn immer es geht, die Nebentätigkeit an Universitäten und Hochschulen zu ermöglichen.