Die Kurzreportagereihe " einfach Mensch ", immer samstags um 12.00 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek sowie unter der Marke " 37° " auf Social Media und im Netz, löste im September 2021 die Magazinsendung "Menschen das Magazin" ab. In reinen O-Tonstücken erzählen die Protagonist*innen selbst, aus ihrer Sicht. Es geht um die Gestaltung des gemeinsamen Lebens von Menschen mit und ohne Behinderung sowie sozial Benachteiligten. "einfach Mensch" entsteht gemeinsam mit der Aktion Mensch, dem Kooperationspartner des ZDF. Die Sendereihe wird künftig nicht nur mit Untertiteln, sondern auch in einer Gebärdenfassung in der ZDFmediathek abrufbar sein.