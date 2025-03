Kontrolle über das ZDF

Was sind Aufgaben des Fernsehrates?

Der Fernsehrat stellt Richtlinien für die Sendungen des ZDF auf und berät den Intendanten in Programmfragen. Er überwacht die Einhaltung der Richtlinien und der im Rundfunkstaatsvertrag aufgestellten Grundsätze. Der Fernsehrat ist Ansprechpartner der Zuschauer. Mehr über die Aufgaben des Fernsehrates finden Sie hier.

Wer gehört dem Fernsehrat an?

Der Fernsehrat setzt sich aus 60 Mitgliedern zusammen, die aus den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft kommen und so die pluralistische Gesellschaftsordnung repräsentieren. Seit dem 08. Juli 2016 ist Marlehn Thieme Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates. Mehr über die Zusammensetzung des Fernsehrates erfahren Sie hier.

Welche Aufwandsentschädigungen erhalten die Fernsehrats-Mitglieder?

Die Fernsehratsmitglieder arbeiten ehrenamtlich in dem Gremium. Sie bekommen gemäß § 24 ZDF-Satzung Reisekosten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung erstattet. Dabei beläuft sich die Aufwandsentschädigung auf 520 Euro monatlich. Die Vorsitzende erhält das Doppelte, die Stellvertreter der Vorsitzenden und die Vorsitzenden der Ausschüsse jeweils das Eineinhalbfache des Betrages. Das Sitzungsgeld liegt bei 150 Euro je Sitzungstag. Alle Zahlungen sind individuell steuerpflichtig. Für die beiden Aufsichtsgremien Fernsehrat und Verwaltungsrat sind im Haushaltsplan des ZDF für 2023 1.425.000 Euro veranschlagt. Für Gutachter- und Beratungskosten sind darin jeweils 75.000 Euro je Aufsichtsgremium eingeplant. Die Arbeit von Fernseh- und Verwaltungsrat wird organisiert und unterstützt von einer Geschäftsstelle. Für Geschäftsaufwendungen der Geschäftsstelle ist im Haushaltsplan 2023 ein Betrag von 99.400 Euro vorgesehen.

Was sind Aufgaben des Verwaltungsrates?

Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des Intendanten vor allem in Haushaltsfragen. Weitere Informationen zum Verwaltungsrat finden Sie hier.

Wer gehört dem Verwaltungsrat an?

Welche Aufwandsentschädigungen erhalten die Verwaltungsrats-Mitglieder?

Die Verwaltungsratsmitglieder arbeiten ehrenamtlich in dem Gremium. Sie erhalten gemäß § 24 ZDF-Satzung Reisekosten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung erstattet. Dabei beläuft sich die Aufwandsentschädigung auf 780 Euro monatlich. Die Vorsitzende erhält das Doppelte, die Stellvertreter der Vorsitzenden und die Vorsitzenden der Ausschüsse jeweils das Eineinhalbfache des Betrages. Das Sitzungsgeld liegt bei 150 Euro je Sitzungstag. Alle Zahlungen sind individuell steuerpflichtig.

Welchen Einfluss hat der Fernsehrat auf das Programm des ZDF?

Der Fernsehrat hat keinen unmittelbaren Einfluss auf das Programm. Weder bestimmt er, welche Sendungen gesendet werden, noch wirkt er an Beiträgen in irgendeiner Form mit. Er hat allenfalls mittelbaren Einfluss auf das Programm, da er für die Wahl des Intendanten zuständig ist, der wiederum den Chefredakteur und den Programmdirektor im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat ernennt. Zudem muss der Fernsehrat den vom Verwaltungsrat beschlossenen Haushaltsplan genehmigen. Der Fernsehrat hat die Aufgabe, für die Sendungen des ZDF Richtlinien aufzustellen und die Einhaltung dieser Richtlinien sowie des ZDF-Staatsvertrages zu überwachen. Der Fernsehrat übt auch dabei keinen unmittelbaren Einfluss auf das Programm aus. Konkret: Ihm wird keine Sendung und kein Beitrag vorab zur Kontrolle vorgelegt. Der Fernsehrat prüft das Programm vielmehr im Nachhinein, wenn Beschwerden z.B. von Bürgern oder Verbänden erhoben werden. Denn jedermann hat das Recht, sich mit Beschwerden an den Fernsehrat zu wenden. Wenn der Fernsehrat nach rechtlicher Prüfung einen Verstoß gegen Programmgrundsätze feststellt, kann er eine Rüge aussprechen und auch beschließen, dass die Rüge im ZDF-Programm veröffentlicht werden muss.