Wie finanziert sich das ZDF?

Wer legt den Finanzbedarf fest?

Wie hoch ist der Anteil am Rundfunkbeitrag, den das ZDF erhält?

4,69 Euro erhält das ZDF monatlich vom Gesamtbeitrag in Höhe von 18,36 Euro, den jeder Haushalt pro Monat leistet. Damit kosten alle Programme der ZDF-Senderfamilie jeden Haushalt etwas über 1 Euro pro Woche.Mehr zum Rundfunkbeitrag auch unter rundfunkbeitrag.de

Was kostet das ZDF pro Tag?

Wo finde ich den Jahresabschluss?

Wo finde ich den Haushaltsplan?

Wo finde ich den Konzernlagebericht?

Warum gibt es Werbung im ZDF?

Seinen Programmauftrag kann das ZDF seit Sendebeginn im Jahr 1963 nicht allein auf der Grundlage des ihm zugewiesenen Rundfunkbeitrags erfüllen. Ungefähr zehn Prozent seiner Etats für die Programmarbeit müssen durch Werbung erzielt werden. So schreibt es der Staatsvertrag der Bundesländer dem ZDF vor. Die Grundidee war dabei stets, dass damit die Beitragsbelastung der Bürger reduziert wird.

Wie viel Werbung wann?

Private Rundfunkveranstalter dürfen 20 Prozent ihrer täglichen Sendezeit mit Werbung füllen. In der Regel heißt das: drei bis vier Stunden Werbung pro Tag und Programm. Hinsichtlich der Werbesendungen von ARD und ZDF sind durch den Staatsvertrag folgende Rahmenbedingungen festgelegt: Werktäglich dürfen höchstens bis zu 20 Minuten Werbung ausgestrahlt werden. Nach 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ist es für ARD und ZDF generell verboten, Werbung zu senden.

Das ZDF strahlt in der Regel werktäglich acht Werbeinseln aus. Die durchschnittliche Länge beträgt dabei lediglich 3.16 Minuten (Jahr 2022, inklusive Mainzelmännchen-Werbetrenner). Die Ausstrahlung eines 30-Sekunden-Werbespots kostet im Jahr 2022 zwischen 6.660 Euro und 38.190 Euro, je nach Werbeinsel und Monat. Der Jahresdurchschnittspreis liegt bei rund 18.800 Euro für 30 Sekunden Werbung. Werbung ist nur für wirtschaftliche Zwecke, nicht aber für politische Ziele oder religiöse und weltanschauliche Überzeugungen erlaubt.