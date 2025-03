Die Quellen der ZDF-Berichterstattung?

Warum werden Persönlichkeitsmerkmale wie Nationalität oder Religionszugehörigkeit von Straftätern nicht immer genannt?

Journalisten befinden sich bei der Frage, ob sie die Herkunft eines Täters oder eine andere Gruppenzugehörigkeit in einem Bericht erwähnen, in einer anspruchsvollen Entscheidungssituation. Selbstverständlich dürfen in einem Bericht keine wichtigen Tatsachen unterschlagen werden. Journalisten müssen sich aber fragen, warum sie gerade ein bestimmtes persönliches Merkmal erwähnen, andere Merkmale aber unerwähnt lassen. Warum sollte z.B. stets auf die Nationalität des Täters hingewiesen werden, nicht aber auf den Beruf, eine etwaige Arbeitslosigkeit, den Familienstand, , die Anzahl der Kinder, die Religionszugehörigkeit, die Haut-, Augen- und Haarfarbe, die sexuelle Orientierung, den psychischen Gesundheitszustand usw. und so fort? Mit der isolierten Erwähnung eines bestimmten Persönlichkeitsmerkmals wird unter Umständen gegenüber dem Zuschauer suggeriert, dass dieses Merkmal für das Verständnis der Tat und der Täterpersönlichkeit von Bedeutung ist. Damit einher geht die Gefahr der Gruppendiskriminierung durch die Berichterstattung. Das ZDF ist gemäß seiner Programm-Richtlinien angehalten, die Zugehörigkeit eines Straftäters zu einer Gruppe nur dann zu nennen, wenn dies für das Verständnis der Tatumstände und gesellschaftlichen Hintergründe tatsächlich von Bedeutung ist. Dies empfiehlt auch der Deutsche Presserat allen Medien.

Warum wird manchmal auf die Nennung des vollen Namens verzichtet und/oder das Gesicht unkenntlich gemacht?

Das ZDF ist gesetzlich zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten verpflichtet. Hierzu gehört das sogenannte Recht am eigenen Bild. Dies bedeutet, dass in der Regel Bildnisse von Personen nur mit deren Einwilligung verbreitet werden dürfen. Hiervon gibt es Ausnahmen, etwa bei Versammlungen, wenn eine Person nur am Rande des Geschehens zu sehen ist oder es sich um die Berichterstattung über ein zeitgeschichtliches Ereignis handelt. Es ist Aufgabe des ZDF über bedeutende Straftaten, Ermittlungs- und Gerichtsverfahren zu berichten. Medien müssen aber rechtlich beachten, dass Beschuldigte durch identifizierende Berichterstattung stigmatisiert werden können – auch wenn sie später freigesprochen werden. Wenn es um die Frage geht, ob ein Angeklagter im Bild gezeigt werden kann oder soll, müssen verantwortungsvolle Medien abwägen. Wiegt das Interesse der Öffentlichkeit an einer Namens- und Bildnisveröffentlichung schwerer oder das Anonymisierungsinteresse eines Angeklagten, der nicht genannt und gezeigt werden will? Diese Abwägung stellt eine nicht immer leicht zu treffende Einzelfallentscheidung dar. Daher kommt es in Grenzfällen vor, dass einige Medien Angeklagte unverpixelt zeigen, andere aber verpixelt.

Werden in Beiträgen Szenen gestellt?

In vielen Beiträgen finden sich Aufnahmen, in denen etwa ein Interviewpartner zu sehen ist, wie er einen Gang entlang geht oder an seinem Schreibtisch sitzt. Diese werden angefertigt, damit in einem Beitrag Filmmaterial zur Verfügung steht, um einen Interviewpartner vorzustellen und nicht gleich mit den Interviewaussagen einsteigen zu müssen. Hierzu wird der Interviewpartner gebeten, sich in der entsprechenden Umgebung (z.B. in seinem Büro) so zu verhalten, als wenn das Kamerateam nicht da wäre (z.B. Arbeiten am Schreibtisch). Manchmal werden Interviewpartner auch gebeten, ihre Aussage nochmals in anderen Worten zu wiederholen, damit diese kürzer oder verständlicher ist und damit für den Beitrag besser Verwendung finden kann. Teilweise werden zur besseren Darstellung bestimmter Vorgänge in der Vergangenheit auch Szenen nachgestellt. In diesem Fall erfolgt während der Ausstrahlung grundsätzlich die Einblendung: „Szene nachgestellt“.