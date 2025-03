Fragen und Antworten

Das ZDF als von den Bundesländern gemeinsam getragener Fernsehsender ist durch seine zentrale Organisationsstruktur dazu veranlagt, in der global und digital ausgerichteten Gesellschaft Kommunikations- und Integrationsaufgaben wahrzunehmen. Durch seinen zentralen Standort in Mainz und den Vorzug, über seine Inlandstudios in den Landeshauptstädten sowie durch das Hauptstadtstudio in Berlin präsent zu sein, kann das ZDF regionale Aspekte in einem bundesweit einheitlichen Gesamtprogramm vereinen. So vermittelt das ZDF ebenso informativ wie kommunikativ zwischen den einzelnen Teilen und dem Ganzen unseres Landes. Das ZDF ist zudem prädestiniert, das Gesamtbild Deutschlands publizistisch in das zusammengewachsene Europa einzubringen. Das weltweite Korrespondentennetz, aber auch eine Vielzahl internationaler Kooperationen verstärken die grenzübergreifende Wirkung des ZDF.